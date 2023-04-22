我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔女大生被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控

策略？拜登上任2年僅受訪54次 比川普少太多

見李顯龍？侯友宜訪新加坡星未公開行程 重量級人物呼之欲出

記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜參訪新加坡行，至今仍有行程未對外公開，極有可能是密會新加坡總理李顯龍。（本報資料照片）
新北市長侯友宜參訪新加坡行，至今仍有行程未對外公開，極有可能是密會新加坡總理李顯龍。（本報資料照片）

台灣新北市長侯友宜21日上午在新加坡會面副總理、未來總理接班人黃循財，引發矚目。而後，侯友宜在當日下午臨時更改行程，使出調虎離山之計參加另一場不公開行程，侯究竟拜會了誰，令人好奇。若連黃循財都能對外公開，但這場行程卻至今都保密到家，除了見總理李顯龍之外，還能有誰？

侯友宜結束四天三夜新加坡參訪，其中有數個不公開行程，包括拜訪黃循財、新加坡國家發展部長李智陞、東北區市長朱倍慶等人，不過星國事後都有主動公開這些會面經過。

然而，侯友宜在21日下午原預計要參訪新創產業，不過只在現場待了一下便匆匆離去，參加一場「不公開行程」，隨後才又前往拜會新加坡經濟發展局與副總裁彭鈱荃、代理副總裁劉晉榮等人。

四天三夜的行程中，目前只有一場不公開行程「仍是個謎」，若連拜會星國第二把交椅的黃循財都能公開，還有誰的層級高到不能講，答案呼之欲出，極有可能是新加坡總理李顯龍。

不過，可能因為礙於中方的關係，「侯龍會」只能做不能說。如果侯友宜21日下午會面的對象真是李顯龍，便可看出星國對侯友宜的高度重視，畢竟2006年時任台北市長的馬英九見到李顯龍時，還兼具國民黨主席身分。

依照慣例，密會是否公開得由新加坡決定，如星國在意中國看法，很有可能會將此事永遠塵封，但外界仍能從蛛絲馬跡看出端倪，侯友宜連與黃循財會面都能昭告天下，在星國還有什麼秘密行程不能如實招來，旁敲側擊之下，不能明說的「這個人」，地位必在黃循財之上，星國之大，還能是誰？

侯友宜 新加坡 馬英九

上一則

台情侶殘暴虐打 傳播妹遭「熱湯淋頭」嚴重毀容

下一則

歐盟外交首長再發挺台言論 籲歐洲派海軍巡弋台灣海峽

延伸閱讀

侯友宜會星副總理 外界視為雙方「未來領導人」會面

侯友宜會星副總理 外界視為雙方「未來領導人」會面
觀察站／訪星補學分 刑警市長考驗還沒完

觀察站／訪星補學分 刑警市長考驗還沒完
若明天被徵召「Yes, I do」？ 侯友宜：這是我該做的

若明天被徵召「Yes, I do」？ 侯友宜：這是我該做的
訪新加坡表態 侯友宜：國家需要我一定會勇敢挺身而出

訪新加坡表態 侯友宜：國家需要我一定會勇敢挺身而出

熱門新聞

前文化部部長、作家龍應台投書紐約時報。（本報系資料照片）

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

2023-04-19 04:22
號稱「最聰明醫師」的孔繁錦被控指侵女病患，一審被依強制性交罪判4年徒刑，台灣高等法院駁回孔上訴，被害人另求償500萬元台幣。資料照片。(記者王宏舜／攝影)

台「最聰明醫師」指侵丁字褲美女判4年 遭求償500萬台幣

2023-04-13 19:59
Sandy&Mandy如今被讚是「台灣最美學霸雙胞胎」。(取材自Instagram)

台「最美學霸雙胞胎」清大畢業 學士照驚呆400萬人

2023-04-20 05:25
台中市張姓男子是超商店員，前年間涉嫌性侵、猥褻女同事，台中高分院判他緩刑5年。示意圖。（取材自Ingimage）

台超商店員逼女同事口交舔乳 色問「外面可嗎」下場慘了

2023-04-19 01:46
鴻海創辦人郭台銘18日舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會。(記者余承翰／攝影)

被國民黨「仙人跳」？郭台銘：我民調上升、相信朱立倫徵召

2023-04-17 23:01
出版社八旗文化總編輯富察（李延賀）傳出在上海失聯。(取材自貝嶺臉書)

在台出版中國禁書…八旗總編富察赴上海探親失聯 傳被捕

2023-04-20 08:32

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆