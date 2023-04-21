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三進AIT總部拜會美官員 柯文哲：該見的都見了

記者張文馨／華盛頓即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲。記者張文馨／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲。記者張文馨／攝影

台灣民眾黨主席柯文哲21日結束華府行，他分別在13日、19日和20日赴美國在台協會（AIT）華盛頓總部拜會美國行政部門官員，柯文哲說，由AIT安排會見行程，該見的都見了；因為台灣重要性提升，所以AIT安排最大的、最負責這個區域的最高層級來。

影片來源：聯合影音網

柯文哲表示，雙方充分溝通。

早早表態將投入2024年大選的柯文哲此行不僅是在野黨主席，外界看待這次與美國行政部門的互動，也有「面試」的意味。

柯文哲曾透露會晤白宮國安會官員，另有媒體報導柯文哲最後一趟AIT之行會晤國務院官員；記者詢問國安會和國務院，至發稿前並未取得回應。

柯文哲說，因為台灣重要性提升，AIT安排負責這個區域的最高層級官員來；但柯文哲並未說明拜會部門和最高層級官員是誰。

被問到這趟行程後，美方比較信任柯文哲或民進黨總統參選人賴清德；柯文哲並未正面回應，他說，對美方來講都一樣，沒有信任或不信任的問題，不管台灣誰執政，跟美國關係都會一樣，差別也許在台灣領袖應對中國的方式。

柯文哲說，美方並未反對他主張和中國溝通以降低戰爭風險。

柯文哲妻子陳佩琪在臉書發文暗批柯此行遭「封殺」，柯文哲說，一笑置之就可以。

台灣民眾黨主席柯文哲（左）21日在華府雙橡園拜會中華民國駐美代表蕭美琴。記者張文...
台灣民眾黨主席柯文哲（左）21日在華府雙橡園拜會中華民國駐美代表蕭美琴。記者張文馨／攝影

柯文哲 AIT 國務院

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