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富比世台灣富豪榜 富邦蔡明忠兄弟居首 郭台銘排第6

中央社／新加坡21日綜合外電報導
富邦集團董事長蔡明忠出席祝賀。(本報資料照片)
富邦集團董事長蔡明忠出席祝賀。(本報資料照片)

財經媒體「富比世」（Forbes）報導，雖然股市較去年下跌，名列2023年台灣50大富豪的總財富卻只比去年1580億美元小幅下滑至1550億美元。

富比世雜誌亞洲版4月/5月號公布了完整名單。

台灣2021年經濟強勁成長6.3%，2022年放緩至2.5%，主要是因全球需求縮減和地緣政治緊張升高，以致出口減緩。

自富比世上次評估台灣50大富豪財富以來，台灣加權股價指數累計下跌9%。今年榜上有22人淨資產縮水，導致排名大洗牌。

來源:世界新聞網

雖然富邦集團蔡明忠和蔡明興財富縮減8%至88億美元（約新台幣2694億元），兩兄弟時隔5年仍重回富豪榜首。由於COVID-19相關保險理賠拖累獲利，富邦金控股價受挫。

頂新國際集團魏應州、魏應交、魏應充和魏應行兄弟總財富達83億美元，升至第2名。集團旗下的「康師傅」是中國最大速食麵製造商之一。魏家4兄弟也正考慮將速食連鎖事業「德克士」（Dicos）初次公開發行（IPO）；德克士的香港第1家店已於今年1月開張。

受惠於化學品價格上漲，長春集團共同創辦人林書鴻財富增為79億美元，列富豪榜第3名。

國泰金控的蔡宏圖和蔡政達兄弟因保險理賠影響，從第2名滑落至第4名，財富值77億美元。

去年榜首「鞋王」張聰淵今年下滑至第5名，他的財富以美元計價縮水最多，減少45億美元，來到76億美元。他在廣東中山的華利實業集團受COVID-19疫情影響，現有客戶縮減訂單，導致股價下跌。

鴻海科技集團創辦人郭台銘淨財富由去年的68億美元增至74億美元，今年排名第6。他大部分財富來自鴻海，這家企業2022年營收成長11%至2170億美元。

值得一提的是，今年有4名新進榜富豪，其中松翰科技董事長陳賢哲早期慧眼投資視訊會議軟體平台Zoom獲益，身價達24億美元，列第22名；亞德客國際集團去年逆勢拚出亮眼銷售，董事長王世忠財富增至13億美元，排第43名。

還有2022年10月辭世的元大集團創辦人馬志玲的繼承者馬氏家族，財富達31.5億美元，排名第15；電線電纜製造商華新麗華股份有限公司的焦氏家族，財富達30億美元，排名第17。

COVID-19疫情減緩後，飯店業陸續復甦，晶華酒店集團股價勁揚，董事長潘思亮財產達10.5億美元，排名第50。

躋身今年富比世台灣50大富豪榜的門檻為10.5億美元，2022年則是7.65億美元。

今年富比世台灣10大富豪榜單如下：

1：蔡明忠和蔡明興兄弟，88億美元

2：魏應州、魏應交、魏應充和魏應行兄弟，83億美元

3：林書鴻，79億美元

4：蔡宏圖和蔡政達兄弟，77億美元

5：張聰淵，76億美元

6：郭台銘，74億美元

7：日月光半導體的張虔生和張洪本兄弟，63億美元

8：旺旺集團創辦人蔡衍明，61億美元

9：廣達集團創辦人林百里，56億美元

10：國巨集團董事長陳泰銘，55億美元。

富比世 股價 疫情

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