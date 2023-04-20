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美眾院委員會推演台海戰事 主席：需在危機前武裝台灣

編譯張君堯／即時報導
眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格表示「如果中國試圖以武力奪取這個自治島嶼，軍演表明全球經濟將面臨災難性的後果」。(路透)
眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格表示「如果中國試圖以武力奪取這個自治島嶼，軍演表明全球經濟將面臨災難性的後果」。(路透)

彭博報導，一群美國議員19日晚間聚集在國會山莊、沙盤推演中國入侵台灣後，要如何向台灣總統提出建議。

據報導，眾議院「中國問題特別委員會」（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）成員花了超過2個小時來推算可能情景，並推算如何度過發動入侵後第一個月的戰事，委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）表示「如果中國試圖以武力奪取這個自治島嶼，軍演表明全球經濟將面臨災難性的後果」。

蓋拉格在聲明中提到「我們正處於中國共產黨入侵台灣的最大危險窗口期，昨天的兵棋推演強調需採取行動阻止中共侵略，並在任何危機開始之前武裝台灣」，更強調「遏制戰爭是通往和平與穩定的唯一途徑」。

據一位不願透露姓名的人士透露，中國特別委員會推演的主要收穫之一是「威懾的重要性」，議員得出結論稱「台灣需要在任何戰事爆發前獲得所需的任何武器、尤其是遠程飛彈」。

中國特別委員會致力於關注世界第二大經濟體對美國構成的軍事和經濟威脅，華府智囊團今年1月進行的戰爭推演曾得出結論：假使中國入侵很快就失敗，台灣和美國海軍仍將付出高昂代價。

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