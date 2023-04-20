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新北市長越洋致電警局還公開 綠委諷會被懷疑是無間道

記者林銘翰／台北即時報導
新北市長侯友宜今天越洋致電新北市警察局長廖訓誠，要求追查幕後犯罪集團。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜今天越洋致電新北市警察局長廖訓誠，要求追查幕後犯罪集團。圖／新北市政府提供

新北市長侯友宜今天越洋致電新北市警察局長廖訓誠，要求持續掃蕩黑幫、黑槍壓制犯罪氣焰，民進黨立委鄭運鵬表示，侯友宜打電話交辦任務無可厚非，但是洩漏偵辦手段是在扯警方後腿，「在法治國家發生這種行為，侯友宜的警官背景一定會被懷疑是無間道」。

新北市土城區今天發生連開51槍的槍擊事件，由於侯友宜正值出訪新加坡期間，他今天在第一時間獲知消息後，立即越洋致電廖訓誠，要求持續掃蕩黑幫與黑槍，立即壓制犯罪氣焰，「不容任何歹徒在新北囂張」。

鄭運鵬晚間在臉書發文質疑，侯友宜打電話給新北市警察局交辦任務無可厚非，但是錄影公布就是在扯警方後腿，「這是在提醒上面的黑道這幾天要乖乖躲起來，這不是在辦案，這是在洩漏偵辦手段」，在法治國家發生這種行為，侯友宜的警官背景一定會被懷疑是無間道。

民進黨立委林俊憲也在臉書發文表示，「這麼詭異的影片不能只有我看到」，侯友宜拿著手機，臉朝鏡頭，看似是在跟電話另一頭的人講話，眼神卻時不時又看著鏡頭，倒也怪有藝術感的。

林俊憲說明，這種手法在傳播學上稱之為打破「第四面牆」（Fourth Wall），可以拉近觀眾與演出者的距離，換句話說，看似是在交代警察局長一定要嚴厲掃蕩，實則重點是表演給市民看，雖然他跑去新加坡避風頭新北市就槍聲大作，不過一定會「侯侯處理、侯侯做代誌」。

林俊憲說，還是要請侯友宜趕快回來，在新加坡整天也只是躲在飯店裡面而已，沒幹什麼正事，「搓圓仔湯的事我們可以先不談，至少這麼大的治安事件你總該坐鎮處理吧？要是跟中國大使還有什麼沒談完的，可以把他請來台灣，公開透明的討論，我們也都很歡迎啊！」

侯友宜 新加坡 警察

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