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大白天當街開40多槍 新北17歲槍手搭計程車投案

記者王長鼎、李易昌／新北即時報導
新北市土城區四川路20日驚傳槍手大白天涉嫌持改造衝鋒槍朝路邊一間當舖，當眾連開40多槍，再搭計程車直奔派出所投案，警方獲報封鎖現場採證，目前正全力調查槍擊案發生原因。（記者王長鼎／翻攝）
新北市土城區四川路20日驚傳槍手大白天涉嫌持改造衝鋒槍朝路邊一間當舖，當眾連開40多槍，再搭計程車直奔派出所投案，警方獲報封鎖現場採證，目前正全力調查槍擊案發生原因。（記者王長鼎／翻攝）

新北市土城區四川路今天驚傳槍手大白天涉嫌持改造衝鋒槍朝路邊一間當舖，當眾連開40多槍。據了解，涉嫌開槍槍手為17歲劉姓少年，開槍後搭計程車奔板橋警分局大觀出所投案並繳出一把作案用改造步槍。警方獲報封鎖現場採證，目前正全力調查槍擊案發生原因。

據悉，今天上午8時許，劉姓少年背著裝有步槍的袋子，在土城區青仁路隨手攔了一輛計程車，表示要前往土城四川路一間當舖，說話口氣十分緊張，當計程車抵達當舖後，劉姓少年沒關門，還要司機等他一下。

劉姓少年一下車就直接從後背包中拿出一把步槍，不顧周邊還有停等紅燈的機車及汽車，對著當鋪直接掃射兩輪，司機原來想立即開車走，但因為車門未關，怕被無辜波及，所以在原地等候，劉少開劉姓少年完槍後直接上，跟司機表示要前往板橋警分局大觀派出所，在車上還打電話給律師，請律師到派出所找他。

據了解，槍手到派出所後直接交出作案用改造步槍，還自稱是曾是當鋪員工，因為不滿遭老闆及同事霸凌，還被開除，心生不滿，才會涉嫌持步槍掃射當鋪洩憤。由於劉姓少年對改造槍枝來源交代不清，警方對此說法仍待保留，目前仍在調查釐清開槍原因，不排除與前天從北市萬華區追車開槍一案有關連。

新北市土城區四川路20日驚傳槍手大白天涉嫌持改造衝鋒槍朝路邊一間當舖，當眾連開4...
新北市土城區四川路20日驚傳槍手大白天涉嫌持改造衝鋒槍朝路邊一間當舖，當眾連開40多槍，再搭計程車直奔派出所投案，警方獲報封鎖現場採證，目前正全力調查槍擊案發生原因。（記者王長鼎／翻攝）

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