在台出版中國禁書…八旗總編富察赴陸失聯 作家指已被拘捕

出版社八旗文化總編輯富察（李延賀）傳出在大陸失聯。(取材自臉書)

作家貝嶺於台北時間20日在臉書 上發文表示，出版社八旗文化總編輯富察（李延賀）3月赴中國探親後，在上海被中國警方（包括國安及國保）秘密拘捕，迄今公開音訊全無。

貝嶺告訴中央社記者，他從上海文化界友人得知此消息，據他了解，國安跟國保都有介入，但相關情況仍有待從官方管道求證。不過，由於相關資訊仍然有限，包含返回上海與對外聯繫中斷的原因，台商表示目前難以查核實際情況。

富察來自中國，滿族人，據他說，在依親 移居台灣前，曾是上海文藝出版社副社長。

八旗文化出版書籍中，有許多是中國不能出版的書、中國的禁書。貝嶺認為，富察是台灣文化界的重要編輯、選書人和出版人，是具指標性的文化精英。

貝嶺在臉書的發文呼籲上海警方（包括國安糸統及國保系統）放人，讓富察自由、可以回台灣的家。

他說，希望廣義上的文化界、出版界的同仁、同行、同事們關注他、同事們關注他，發聲營救他。只有公開、廣泛且持續的公民社會壓力，國際上的關注與介入，才有可能讓他自由。

貝嶺文末表示，他但願自己錯了，希望富察只是因不可抗力暫時留在中國，可以隨時自由返回台灣。

針對富察在上海失蹤的傳言，多名上海台商普遍表示「沒聽說」。據了解，富察是在3月赴中國探親，同時處理戶籍相關問題。

據中央社記者向官方部門詢問，獲得的回應是「目前沒有聽說這樣的事」，另一名時常與上海官方往來的台商也協助詢問此事，得到差不多的回應。

這名台商表示，這件事情目前知道的資訊很有限，包含返回上海的原因、與外界聯繫中斷的原因，因此難以斷言是被拘留或是逮捕，還是有其他的情形。

官方人員告訴他，無法出境的原因非常多，也曾有陸配因為資料不足或不確實而無法辦理大通證赴台，難以對個案進行評論。