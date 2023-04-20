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侯友宜訪新加坡行程保密到家 藍營議員也要不到資料

特派記者張曼蘋／新加坡20日電
新北市長侯友宜展開四天三夜的新加坡之行。(圖：新北市政府提供)
新北市長侯友宜展開四天三夜的新加坡之行。(圖：新北市政府提供)

新北市長侯友宜展開為期四天三夜的訪新加坡之旅，此行每天行程都是前一晚才公布。據悉，有藍營議員事前向負責此次出訪行程的秘書處長饒慶鈺要出訪細節，當面對綠營攻擊時，可適時為侯辯護、加分，但饒卻依舊只給公開新聞稿，對細節絲毫不透露，保密到家。

侯友宜此次訪星之旅的行程十分保密，不僅是前一天傍晚才會公布公開行程，此次全程皆由外交出身的秘書處長饒慶鈺全程負責，甚至前一晚才會與相關人員開會說明行程細節。據了解，就連隨行人員及幕僚們也都不知曉此趟行程細節，甚至可能當天才會被通知要去哪。

有藍營議員透露，由於綠營群起圍攻侯友宜出訪事宜，日前致電給饒慶鈺希望可以獲得除了新聞稿以外的資訊，面對綠營攻擊時，可適時為侯辯護、加分，只是獲得的還是那篇公開新聞稿，「讓我們想幫侯都很難。」

藍營人士分析，侯友宜表面上雖然尚未公開與新加坡官員會面行程，但仍不排除私下與會重要官員，尊重新加坡不輕易選邊站的外交戰略，只不過侯友宜2019年來台時曾跟現任副總理、時任國家發展部長黃循財見面，若這次完全沒有公開與官員見面，恐怕會讓黨內支持者失望。

侯友宜這次新加坡行除了饒慶鈺主要負責國際外交；青年局長邱兆梅是英國里茲大學企業溝通與公共關係碩士，學經歷豐富，外語能力不容小覷。除了4位女首長，光是新聞局連同張愛晶在內，共派6人隨行，其中包括市府副發言人羅婉婷，與侯選連任市長時的競選辦公室發言人吳亮賢、王敏旭；就連侯友宜此行帶的一名隨扈，外語能力強，也曾在紐約留學。

近侯人士表示，相較於2019年的出訪，侯友宜此次的行程及規格完全不同以往，國際外交成分比例拉高很多，只是侯此行每天行程只會在前一天晚上才公布，「可能有些東西還在安排，倘若真的見到象徵性的人物，就會有特別的意義，也就是另外一件事了。」

侯友宜 新加坡 英國

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