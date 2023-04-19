「提問遭竄改」 台主播批郭台銘記者會「像鬧劇」

鴻海創辦人郭台銘18日舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會，他表示自己有自信能夠提供台灣未來最有價值的領導。(記者余承翰／攝影)

準備參選2024總統大選的鴻海集團創辦人郭台銘 18日召開「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會，TVBS主播劉亭廷也參加該場記者會，她在臉書 發出長文，表示自己跑了電視新聞快10年，第一次碰到記者會，主辦單位竟然要求媒體「手寫題目單」後遞交，以供主辦方便彙整，而在記者會開始兩分鐘前，主持人宣布不開放台下媒體舉手提問 。記者就算抗議，主持人仍強勢表達「這就是流程安排」。 記者會上甚至刻意修飾竄改她的題目，不讓要參選總統的郭台銘直接回答，讓劉亭廷直呼「太扯」。

劉亭廷表示，記者會開始前2分鐘，主持人先是表示因為問題大同小異，今天的提問由她代問，不開放媒體現場舉手提問，當下台下的記者們全都炸了鍋，她不滿表達抗議，但主持人堅不退讓，但這都還不是最誇張的，記者會進入了提問環節，主持人先是誇讚了郭台銘的簡報，之後協助媒體「代問」。不過一開口，就讓所有媒體差點翻桌，「因為用字遣詞不嚴肅不說，期間還進行多次的『主觀修飾』，題目跟題目之間，還多次『稱讚』郭台銘。我跑線這麼多年，還真的是頭一次看到這麼鬧劇的記者會。」

不過最令她無法接受的，是主持人擅自竄改她的提問，她也附加當時手寫提問的版本，原題目為「媒體報導，您在訪美前有想拜會馬英九 卻遭拒絕，請問這是否屬實？接下來有規劃拜會馬英九？」主持人的版本卻是「你跟馬英九溝通上有一些問題，是不是屬實？好像聯絡不上？有沒有這樣的事情？」讓她當下在現場大喊「我不是這樣問的！」，無奈卻被麥克風的聲音蓋了過去，她只能憤而將先前拍下的提問單上傳至個人臉書，藉此捍衛她和公司的清白。