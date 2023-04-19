披民眾黨戰袍？于美人出馬選立委 藍綠緊張了

知名主持人于美人20日將正式宣布在台北市中正、萬華選區參選立委，雖然對於是否代表民眾黨參選，于美人在記者會前仍賣關子，但依舊對選情投下震撼彈。 （本報資料照片）

知名主持人于美人20日將舉行記者會，宣布在台北市中正、萬華選區參選立委。雖然對於是否代表民眾黨參選，于美人在記者會前仍賣關子，但依舊對選情投下震撼彈。綠營人士評估，于美人親藍色彩明顯，對於藍營影響較大。藍營人士則說，于美人知名度高、形象親合，藍綠不管誰出馬都緊張了。

于美人昨天發出採訪通知，表示經過長時間反覆的自我叩問，她已完全確定了心中的答案。今天想對媒體正式宣布，她將在台北市中正萬華選區參選立委，至於代表什麼黨籍參選？于美人事前不願透露。

由於于美人在去年曾在台北市長候選人黃珊珊造勢晚會上現身力挺，因此早在一個月前就傳出，于美人將代表民眾黨參選立委，但當時于美人否認了這項傳聞。只不過，過去民進黨 就曾有意徵召于美人參選，于美人也曾擔任親民黨總統候選人的發言人，因此于美人這次參選，對藍綠都會造成影響。

民進黨在無黨籍立委林昶佐不再競選連任後，決定中正萬華這席立委將採徵召模式，市議員吳沛憶、劉耀仁、前市議員顏聖冠都被點名。據了解，在林昶佐表態不選後，吳沛憶就有「接棒」參選意願，過去一段時間吳沛憶也積極經營基層，但黨內也有人認為，顏聖冠曾是該區五連霸議員，家族深耕當地許久，也是綠營強棒。

熟悉北市生態的綠營人士表示，中正萬華長年以來不是民進黨的優勢選區，但藍綠選票差距不大，過去只要是民進黨推出的人選，或與民進黨合作人選，綠營支持者都會集中選票支持。于美人過去雖然沒有加入政黨，但于美人「親藍色彩」明顯，不論這次用什麼黨籍參選，對於藍營的影響一定比較大。

國民黨 則有議員鍾小平、郭昭巖已經表態參選，藍營地方人士說，于美人加入後，藍綠可能爭取參選的人全都剉咧等。這名人士說，去年台北市長選舉，黃珊珊在這個選區拿到3萬8000多票，這就是于美人的基礎；再加上于美人形象、口才都好，親和力夠，不只討厭藍綠惡鬥的選民能接受，傳統藍綠支持者也不會討厭，要突破黃珊珊的得票數並不困難。

這名人士認為，依照過去這個選區當選門檻，雖然要突破8萬票才安全，但在藍綠各有基本死忠盤的情況下，或許于美人拿下5、6萬票就能當選，除非藍綠空降更爆炸性的超級強棒，否則勝負幾已分曉。