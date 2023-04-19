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國際大屠殺紀念日 蔡英文：烏克蘭人提醒捍衛民主重要

記者丘采薇／台北即時報導
台灣總統蔡英文今天出席「2023年國際大屠殺紀念日」活動。記者黃義書／攝影
台灣總統蔡英文今天出席「2023年國際大屠殺紀念日」活動。記者黃義書／攝影

台灣總統蔡英文今天出席「國際大屠殺紀念日」活動，立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮、駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢（Omer Caspi）及德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）也到場參與。蔡英文總統表示，烏克蘭人民勇敢捍衛民主與自由，「他們的勇氣不斷提醒我們，捍衛與維護我們共享的民主、自由、平等及和平的價值，是何等重要。」

蔡英文抵達後，首先聆聽音樂演奏及猶太教拉比朗誦祈禱文「慈悲的神（El Male Rachamim）」，並與現場貴賓進行點燭儀式。隨後蔡英文以英文致詞，她表示，感謝駐台北以色列經濟文化辦事處、德國在台協會及台灣民主基金會，今年再度共同舉辦這項重要活動。也感謝在場貴賓今天撥冗出席，悼念猶太大屠殺罹難者，向生還者致敬，並對所有受此歷史悲劇影響的人們致意。

蔡英文特別感謝大屠殺倖存者Sarah Goodman參加今天的活動，「她逃離納粹政權的經歷讓人覺得是一項奇蹟，非常感謝她願意在今天跟大家分享她的傷痛經驗。」

蔡英文也感謝「以色列美角」主持人約阿咪主持Goodman的見證。她說，約阿咪是致力成為台灣與世界友誼橋梁的傑出台灣青年典範之一，旅遊部落格「以色列美角」不僅分享大屠殺的見證事蹟，也為台灣人民提供與以色列相關的文化、歷史、宗教和社會等專題內容。

蔡英文表示，大家每年在此齊聚，緬懷大屠殺的罹難者及所有因為這場悲劇而受苦的人們。唯有透過分享大屠殺受難者的記憶，才能反省在此人類歷史黑暗時刻所學到的教訓。「今天在這裡，我們也再次承諾絕不會讓此悲劇重演。我們永不忘記過去，也必須記得那些在威權和獨裁政權下，只因不同種族、性取向、政治意識形態或宗教信仰，而繼續受苦的人們。我們要共同努力，喚起大眾的關注，並結束這種苦難。」

蔡英文指出，政府努力實現上述承諾，其中包括從2021年開始，教育部國教署人權教育資源中心與以色列猶太大屠殺紀念館及以色列駐台辦事處合作，共同舉辦工作坊，盼能提高大眾對大屠殺歷史的認識。監察院也與以色列駐台辦事處合作，舉辦「SHOAH 猶太大屠殺，人類最惡之時」特展，透過展出大屠殺的史料與文物，讓台灣民眾，特別是年輕人，能夠瞭解這項暴行。這場展覽獲得高度關注，尤其是來自台灣中南部的師生。

蔡英文提到，在國內，台灣持續積極推動轉型正義，行政院已設立「推動轉型正義會報」，以進一步將轉型正義的理念落實到政府政策。政府也會繼續撤銷那些被控莫須有罪名者的有罪判決，希望能為白色恐怖的受難者及其家屬帶來一些解脫和撫慰。

蔡英文說，幾個月前，俄羅斯入侵烏克蘭一週年。「當大家見證烏克蘭人民繼續勇敢捍衛他們的民主與自由時，他們的勇氣不斷提醒我們，捍衛與維護我們共享的民主、自由、平等及和平的價值，是何等重要。當我們面臨威權主義與日俱增的威脅時，為了感念前輩們的付出，我們必須努力保護他們致力奮鬥的志業，也要持續與民主夥伴及理念相近的朋友們合作，才能為未來的世代留下更美好的世界。」

最後，蔡英文再次感謝與會貴賓參與這場重要的活動。她說，「我們都曾歷經傷痛的過去，但都走過來了」，台灣將和民主夥伴及國際社會一起攜手努力，以實現更美好、更有包容性的未來。

蔡英文 以色列 猶太

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