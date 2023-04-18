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勝選將斷交？巴拉圭總統候選人：與台灣關係未獲足夠利益

編譯張君堯／即時報導
台灣在南美洲唯一的邦交國巴拉圭本月30日將舉行總統大選，在野黨候選人艾里格里接受採訪時表示「巴拉圭並沒有從與台灣的關係中獲得足夠利益」，今年3月更曾表示「若勝選可能會斷絕與台灣的關係」。（路透）
台灣在南美洲唯一的邦交國巴拉圭本月30日將舉行總統大選，在野黨候選人艾里格里接受採訪時表示「巴拉圭並沒有從與台灣的關係中獲得足夠利益」，今年3月更曾表示「若勝選可能會斷絕與台灣的關係」。（路透）

台灣在南美洲唯一的邦交國巴拉圭本月30日將舉行總統大選，在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）接受採訪時表示「巴拉圭並沒有從與台灣的關係中獲得足夠利益」，今年3月更曾表示「若勝選可能會斷絕與台灣的關係」。

路透報導，在現任巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）的領導下，巴拉圭與台灣之間的關係保持積極，但阿布鐸將在5年任期結束後於今年8月卸任，目前2位領先的候選人分別是來自執政黨「紅黨」（Colorado Party）的前財政部長潘尼亞（Santiago Pena）以及在野黨候選人艾里格里，民調則顯示雙方勢均力敵。

2位候選人都面臨通過減少支出或增加農業稅收來減少去年佔國內生產總值3%的財政赤字的壓力，身為全球第6大大豆生產國的烏拉圭大部分採取外銷、同時是重要牛肉供應國，雖然大豆出口沒有徵稅提高其競爭力，但與台灣的外交關係使得中國始終對烏拉圭關上大門。

艾里格里接受採訪時表示巴拉圭與台灣的外交關係可以追溯至超過60年前，這使得向中國出售大豆和牛肉變得困難，更直言「巴拉圭並沒有從與台灣的關係中獲得足夠利益」，並稱「我們將基於國家利益以及在國際政治中的盟友來解決這個問題，目前的外交關係是不足的，我們今天所擁有的地位相當關鍵」。

民調 邦交 財政部

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