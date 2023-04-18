台外交部感謝G7外長聲明挺台 斥中國抗議扭曲事實

圖為17日G7外長合影。美聯社

「七大工業國集團」外長會議聯合聲明內容友台，台外交部今天表示高度歡迎與感謝。對於中國稱聲明「縱容台獨」，外交部嚴正重申，台灣與中國互不隸屬，這是長期客觀事實。

外交部晚間發布新聞稿指出，「七大工業國集團」（G7 ）外長會議於16日至18日在日本長野縣舉行，會後聯合聲明重申台海和平穩定對國際社會安全與繁榮不可或缺，敦促和平解決兩岸問題，並提及支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA）及世界衛生組織（WHO）技術會議。

外交部表示，對聲明內容高度歡迎，感謝G7成員國對台灣的堅定支持。

外交部指出，G7外長聲明重申維護自由開放印太區域的重要性，同時關切東海及南海情勢，強烈反對任何以武力或脅迫手段片面改變現狀的企圖，並點名中國應遵守「聯合國 憲章」的目的及原則，停止威嚇、施壓、脅迫及行使武力等行為。

外交部批評，中國外交部未改其扭曲事實、顛倒是非的一貫伎倆，妄稱台灣是中國領土不可分割的一部分，聲稱G7外長會議的聲明是縱容支持台獨、破壞台海現狀。

外交部嚴正重申，台灣與中華人 民共和國互不隸屬，這是長久以來的客觀事實，也是兩岸的現狀，台灣的主權只屬於全體台灣人民，也只有台灣人民有權決定台灣的未來。

外交部強調，台灣作為印太地區負責任的成員國，今後將持續以具體行動守護民主、自由、人權及法治等普世價值，也樂願與G7成員國強化合作，共同為國際社會的繁榮與穩定努力。