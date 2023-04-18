我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福斯新聞與多明尼恩達成和解 和解金7億8750萬元

加州洛縣華女安排假結婚拿綠卡 被判24個月

台外交部感謝G7外長聲明挺台 斥中國抗議扭曲事實

中央社台北18日電
圖為17日G7外長合影。美聯社
圖為17日G7外長合影。美聯社

「七大工業國集團」外長會議聯合聲明內容友台，台外交部今天表示高度歡迎與感謝。對於中國稱聲明「縱容台獨」，外交部嚴正重申，台灣與中國互不隸屬，這是長期客觀事實。

外交部晚間發布新聞稿指出，「七大工業國集團」（G7）外長會議於16日至18日在日本長野縣舉行，會後聯合聲明重申台海和平穩定對國際社會安全與繁榮不可或缺，敦促和平解決兩岸問題，並提及支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA）及世界衛生組織（WHO）技術會議。

外交部表示，對聲明內容高度歡迎，感謝G7成員國對台灣的堅定支持。

外交部指出，G7外長聲明重申維護自由開放印太區域的重要性，同時關切東海及南海情勢，強烈反對任何以武力或脅迫手段片面改變現狀的企圖，並點名中國應遵守「聯合國憲章」的目的及原則，停止威嚇、施壓、脅迫及行使武力等行為。

外交部批評，中國外交部未改其扭曲事實、顛倒是非的一貫伎倆，妄稱台灣是中國領土不可分割的一部分，聲稱G7外長會議的聲明是縱容支持台獨、破壞台海現狀。

外交部嚴正重申，台灣與中華人民共和國互不隸屬，這是長久以來的客觀事實，也是兩岸的現狀，台灣的主權只屬於全體台灣人民，也只有台灣人民有權決定台灣的未來。

外交部強調，台灣作為印太地區負責任的成員國，今後將持續以具體行動守護民主、自由、人權及法治等普世價值，也樂願與G7成員國強化合作，共同為國際社會的繁榮與穩定努力。

G7 華人 聯合國

上一則

郭台銘：給我30天 給你台灣新藍圖

下一則

解放軍黃海軍演 專家研判可能為潛射飛彈試射

延伸閱讀

AIT主席羅森柏格今訪台6天 將拜會政府高層及部會官員

AIT主席羅森柏格今訪台6天 將拜會政府高層及部會官員
正值美菲大規模「肩並肩」聯合軍演 中國外長秦剛訪菲　

正值美菲大規模「肩並肩」聯合軍演 中國外長秦剛訪菲　
馬克宏言論惹議後 G7外長盼在對中立場上團結一致

馬克宏言論惹議後 G7外長盼在對中立場上團結一致
中外交部批德國外長 促認清台灣問題實質

中外交部批德國外長 促認清台灣問題實質

熱門新聞

淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡。他上周剛參加電視政論節目錄影侃侃而談，令人難以想像如他遺書自訴因腦部病變，喪失智能。圖／本報資料照

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

2023-04-12 15:47
號稱「最聰明醫師」的孔繁錦被控指侵女病患，一審被依強制性交罪判4年徒刑，台灣高等法院駁回孔上訴，被害人另求償500萬元台幣。資料照片。(記者王宏舜／攝影)

台「最聰明醫師」指侵丁字褲美女判4年 遭求償500萬台幣

2023-04-13 19:59
示意圖。（取材自ingimage）

台狼師讓2未成年懷孕、墮胎 同學面前上演「活春宮」下場出爐

2023-04-11 23:24
彭蒙惠現身「因愛啟程」舞台謝幕時，觀眾都起立鼓掌致敬，現場掌聲、歡呼聲不絕於耳。（ 圖：空中英語教室提供）

拒絕求婚、放棄獎學金 美國宣教士當千萬台灣人的英文老師

2023-04-13 19:22
鴻海創辦人郭台銘18日舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會。(記者余承翰／攝影)

被國民黨「仙人跳」？郭台銘：我民調上升、相信朱立倫徵召

2023-04-17 23:01
日本搞笑藝人Mr Uekusa日前快閃台灣，在龍山寺、台北101前表演頭戴絲襪、頂玻璃杯的抽絲襪特技。（擷自Mr Uekusa臉書）

「裸體抽桌巾大叔」出沒台灣 絲襪套頭 百萬人爆笑朝聖

2023-04-11 15:13

超人氣

更多 >
安永揮裁員大刀 在美砍3000人 這個部門最慘

安永揮裁員大刀 在美砍3000人 這個部門最慘
按錯門鈴…密蘇里州16歲非裔少年 遭白人屋主槍擊

按錯門鈴…密蘇里州16歲非裔少年 遭白人屋主槍擊
美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課
何超蓮「最後單身夜」辣穿公主裝 賭王三房竟不出席婚禮

何超蓮「最後單身夜」辣穿公主裝 賭王三房竟不出席婚禮
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅