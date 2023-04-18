郭台銘：給我30天 給你台灣新藍圖

鴻海創辦人郭台銘18日舉行日本開拓之旅成果報告會，並報告參選總統準備進度。記者余承翰／攝影

鴻海創辦人郭台銘 18日舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」記者會，並報告參選總統準備進度。郭說，要成為總統候選人，就要敢說出自己的政見，「請給我30天，我給你台灣新藍圖」；他會將更具體的主張向大家報告，接下來，會以一周兩次的密度舉辦北中南座談會，首場22日於竹北登場。

針對郭台銘的喊話，國民黨 文傳會副主委林家興表示，國民黨尊重郭台銘的規畫，也會持續協調溝通。林家興強調，國民黨現有規畫就是整合的三階段，最重要的是與所有泛藍、非綠的朋友協調整合，最晚不超過6月18日前徵召最強的總統候選人。

郭台銘說，從買疫苗開始，他一直在思考兩個問題：台灣的未來在哪裡？中華民國需要什麼樣的總統？他表示，要成為總統候選人，就要敢說出自己的政見，讓人民來判斷他是否做了對的準備，再來決定誰能真的承擔2024總統的重責大任。

「我自信，我能夠提供台灣未來最有價值的領導。」郭台銘提出3大方向：第一，化解美中對抗，利用自身地理位置、產業優勢，走出一條「台灣新中間」道路；第二，台灣可以有尊嚴地變得更安全，但要尊嚴就要有實力，而經濟是尊嚴最好的基礎；第三，台灣正站在開創科技島的門檻上，有對的政治方向才能遠離戰爭。

在日前的訪美返台記者會上，郭台銘曾表示若國民黨徵召新北市長侯友宜 參選總統，他會全力支持；但18日記者會，郭台銘隻字未提侯友宜。被問到傳出國民黨內定徵召侯友宜，郭台銘則強調，自己的民調一直在上升，他相信國民黨主席朱立倫會很公正地徵召民調最高的人，因為最想讓國民黨勝選的人就是朱立倫。

對於外界提出郭侯配、侯郭配，是否願意接受或邀侯友宜擔任副手？郭台銘表示，他對2024在野大聯盟能贏得大選充滿信心，以及對朱立倫能在在野大聯盟找到最強候選人也充滿信心，在這兩大信心下，這些問題都很容易解決。

【記者程遠述／台北報導】國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，相信國民黨中央會有公平的徵召制度，但大多數立委都希望盡快徵召提名出候選人，包括基層的藍營支持者，也都有這樣的聲音。