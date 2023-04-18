我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州洛縣華女安排假結婚拿綠卡 被判24個月

機上乘客只有他 一對一服務男子爽爆

郭台銘：給我30天 給你台灣新藍圖

記者劉宛琳／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘18日舉行日本開拓之旅成果報告會，並報告參選總統準備進度。記者余承翰／攝影
鴻海創辦人郭台銘18日舉行日本開拓之旅成果報告會，並報告參選總統準備進度。記者余承翰／攝影

鴻海創辦人郭台銘18日舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」記者會，並報告參選總統準備進度。郭說，要成為總統候選人，就要敢說出自己的政見，「請給我30天，我給你台灣新藍圖」；他會將更具體的主張向大家報告，接下來，會以一周兩次的密度舉辦北中南座談會，首場22日於竹北登場。

針對郭台銘的喊話，國民黨文傳會副主委林家興表示，國民黨尊重郭台銘的規畫，也會持續協調溝通。林家興強調，國民黨現有規畫就是整合的三階段，最重要的是與所有泛藍、非綠的朋友協調整合，最晚不超過6月18日前徵召最強的總統候選人。

郭台銘說，從買疫苗開始，他一直在思考兩個問題：台灣的未來在哪裡？中華民國需要什麼樣的總統？他表示，要成為總統候選人，就要敢說出自己的政見，讓人民來判斷他是否做了對的準備，再來決定誰能真的承擔2024總統的重責大任。

「我自信，我能夠提供台灣未來最有價值的領導。」郭台銘提出3大方向：第一，化解美中對抗，利用自身地理位置、產業優勢，走出一條「台灣新中間」道路；第二，台灣可以有尊嚴地變得更安全，但要尊嚴就要有實力，而經濟是尊嚴最好的基礎；第三，台灣正站在開創科技島的門檻上，有對的政治方向才能遠離戰爭。

在日前的訪美返台記者會上，郭台銘曾表示若國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統，他會全力支持；但18日記者會，郭台銘隻字未提侯友宜。被問到傳出國民黨內定徵召侯友宜，郭台銘則強調，自己的民調一直在上升，他相信國民黨主席朱立倫會很公正地徵召民調最高的人，因為最想讓國民黨勝選的人就是朱立倫。

對於外界提出郭侯配、侯郭配，是否願意接受或邀侯友宜擔任副手？郭台銘表示，他對2024在野大聯盟能贏得大選充滿信心，以及對朱立倫能在在野大聯盟找到最強候選人也充滿信心，在這兩大信心下，這些問題都很容易解決。

【記者程遠述／台北報導】國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，相信國民黨中央會有公平的徵召制度，但大多數立委都希望盡快徵召提名出候選人，包括基層的藍營支持者，也都有這樣的聲音。

郭台銘 國民黨 侯友宜

上一則

周玉蔻稱趙少康家暴消息來源是這2人 前同事卻否認

延伸閱讀

暖身2024補國際學分？侯友宜訪新加坡將會一定層級高層

暖身2024補國際學分？侯友宜訪新加坡將會一定層級高層
郭台銘報告訪日行 先唱國歌、讀國父遺囑強調是正藍軍

郭台銘報告訪日行 先唱國歌、讀國父遺囑強調是正藍軍
新聞評論／泛藍陣容華麗 最怕互相掣肘彼此削弱

新聞評論／泛藍陣容華麗 最怕互相掣肘彼此削弱
「準備好承擔」郭台銘：扛責從買疫苗思考 再給我30天

「準備好承擔」郭台銘：扛責從買疫苗思考 再給我30天

熱門新聞

淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡。他上周剛參加電視政論節目錄影侃侃而談，令人難以想像如他遺書自訴因腦部病變，喪失智能。圖／本報資料照

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

2023-04-12 15:47
號稱「最聰明醫師」的孔繁錦被控指侵女病患，一審被依強制性交罪判4年徒刑，台灣高等法院駁回孔上訴，被害人另求償500萬元台幣。資料照片。(記者王宏舜／攝影)

台「最聰明醫師」指侵丁字褲美女判4年 遭求償500萬台幣

2023-04-13 19:59
示意圖。（取材自ingimage）

台狼師讓2未成年懷孕、墮胎 同學面前上演「活春宮」下場出爐

2023-04-11 23:24
彭蒙惠現身「因愛啟程」舞台謝幕時，觀眾都起立鼓掌致敬，現場掌聲、歡呼聲不絕於耳。（ 圖：空中英語教室提供）

拒絕求婚、放棄獎學金 美國宣教士當千萬台灣人的英文老師

2023-04-13 19:22
鴻海創辦人郭台銘18日舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會。(記者余承翰／攝影)

被國民黨「仙人跳」？郭台銘：我民調上升、相信朱立倫徵召

2023-04-17 23:01
日本搞笑藝人Mr Uekusa日前快閃台灣，在龍山寺、台北101前表演頭戴絲襪、頂玻璃杯的抽絲襪特技。（擷自Mr Uekusa臉書）

「裸體抽桌巾大叔」出沒台灣 絲襪套頭 百萬人爆笑朝聖

2023-04-11 15:13

超人氣

更多 >
侯佩岑曬全家福慶結婚12年 向老公甜喊：謝謝你娶我

侯佩岑曬全家福慶結婚12年 向老公甜喊：謝謝你娶我
安永揮裁員大刀 在美砍3000人 這個部門最慘

安永揮裁員大刀 在美砍3000人 這個部門最慘
按錯門鈴…密蘇里州16歲非裔少年 遭白人屋主槍擊

按錯門鈴…密蘇里州16歲非裔少年 遭白人屋主槍擊
美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課
何超蓮「最後單身夜」辣穿公主裝 賭王三房竟不出席婚禮

何超蓮「最後單身夜」辣穿公主裝 賭王三房竟不出席婚禮