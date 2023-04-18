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馬克宏說歐洲不該捲入台海衝突 法國會議員訪台新說法

記者周佑政／台北即時報導
法國國民議會友台小組主席博多黑（左二）率團上午前往立法院考察，並表達對台灣的支持，並與院長游錫堃（右二）一同合影。記者曾原信／攝影
法國國民議會友台小組主席博多黑（左二）率團上午前往立法院考察，並表達對台灣的支持，並與院長游錫堃（右二）一同合影。記者曾原信／攝影

台立法院長游錫堃今天接見法國國民議會友台小組主席博多黑訪團，對於法國總統馬克宏日前訪問中國後說，「歐洲不該捲入台海衝突」，博多黑表示，此行他帶來了馬克宏想要向台灣傳達的訊息，台灣和法國一樣有其自身複雜的歷史淵源；法國的一貫立場，是支持台海維持穩定和平。

游錫堃致詞時表示，感謝博多黑主席多次公開力挺台灣，包括視訊參加立法院舉辦的「2021開放國會論壇」、領銜國民議會議員連署提案支持台灣國際參與，於推特表示「將持續與台灣同在」等。

游錫堃說，馬克宏總統訪中後發表「歐洲不該捲入台海衝突」言論後，博多黑即率先發表「台灣有事、歐洲及全球都會有事」，堅定捍衛法國「自由、平等、博愛」立國精神的道德勇氣，感動無數國內外人士，「也讓馬克宏總統改口支持台海現狀與和平穩定」。

博多黑表示，此行他帶來了馬克宏想要向台灣傳達的訊息，台灣和法國一樣有其自身複雜的歷史淵源，法國的建立也有其複雜背景，是與鄰國交戰而來，後來歐洲人民共同建立了現在大家所知的歐洲中國。

博多黑說，但如今因為俄國入侵烏克蘭，企圖影響現有的勢力平衡，致使歐洲的陰影再度捲土重來，令人擔憂。「因此，法國的立場是一貫支持台海維持穩定和平」。博多黑也說明他對台海維持現狀的看法，就是台灣能在自由民主人權的道路及其自身特殊性方面，持續邁進。

媒體提問，馬克宏日前訪陸後曾表示，歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，歐洲要戰略自主，不應成為美國附庸。對此博多黑說，法國不樂見衝突，相信也沒有人樂見衝突，以俄烏戰爭為例，面對任何衝突，都要用和平的方式來解決更好。

馬克宏 烏克蘭 俄國

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