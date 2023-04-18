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台海衝突非不可免 卜睿哲新書評美中台動向

中央社華盛頓17日綜合外電報導
前美國在台協會主席卜睿哲。(中央社)
前美國在台協會主席卜睿哲。(中央社)

前美國在台協會主席卜睿哲等3名華府專家出版新書，強調台海戰爭並非不可免，而2024年台灣總統大選結果也將影響兩岸關係走向。

卜睿哲（Richard Bush）現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）高級研究員，他與單位內另一高級研究員何瑞恩（Ryan Hass）及德國馬歇爾基金會（GMF）中國計畫主持人葛來儀（Bonnie Glaser）共同出版新書「美台關係：中國的挑戰會帶來危機嗎？」（U.S. Taiwan Relations: Will China's Challenge Lead to a Crisis?）。

書中主張，2024年台灣總統大選結果將影響北京當局對兩岸關係施壓的力道，但化解兩岸關係緊張必須顧及台灣人民意願。

何瑞恩和卜睿哲共同在布魯金斯研究所的商業Podcast節目談及寫書初衷。何瑞恩說，2021年春他們發現華府內部對中國武力奪台時間點的預測及討論度漸增，擔心若繼續炒作武力犯台威脅會反映美方的焦慮和不安，助長北京打擊台灣民眾對自身未來及民主生活方式的信心。

卜睿哲指出他們希望藉這本書，讓人們得以冷靜看待兩岸開戰可能性，因為他認為開戰風險仍相對偏低，加上台灣領袖相當明智，不會做出會引發中共攻擊的蠢事。他還說即便很多民調顯示台灣民眾自認「台灣人」的比例遠高於「中國人或兩者皆是」，但這並不代表台灣民眾想出走獨立。

美國會否及如何涉入一場兩岸戰事，卜睿哲認為很大程度得看情況。他認為美方較有可能的是提供情報、後勤及武器援助，若派兵援台時也更有可能是海、空軍而非地面部隊。

但卜睿哲強調如何避免戰爭仍是首要任務。首先是在美國參戰前，台灣須具備抵擋共軍攻勢一段時間的能力；其次是美方須具備有效介入的實力；最後是北京自身也可發揮作用，譬如一改對台脅迫政策，轉為更溫和的方向調整，讓各方都不必時時神經緊繃。

何瑞恩則說他認為中國國家主席習近平仍希望能不戰而勝，也對此有信心。北京的戰略是把他國介入台海的風險拉高至無法承受，才會大舉發展軍事及核武能力，藉此孤立台灣，要台灣人在和平與毀滅之間選擇。

何瑞恩認為未來除非出現兩種情形，中國還是會走不戰而勝的方向。一是台灣被視為永久脫離中國或宣布獨立；二是中國看準時機以低成本或低風險的方式武力奪台，而美方的政策目標就是維持強大的軍事嚇阻力，致力確保前述情況都永遠不會發生，因為到頭來任何台海衝突的後果都會成為世代災難。

何瑞恩認為，台海問題畢竟是個「含軍事成分的戰略挑戰」，而非「需軍事解決方案的軍事挑戰」，因此美國的真正目標是維護台海和平與穩定，至於決定兩岸間哪些方案可行哪些不可接受，這就不是美國的工作。

對於台前總統馬英九日前到中國祭祖並會晤部分中方官員，給外界一種國民黨代表兩岸和平的信號，對此卜睿哲認為馬英九的聲明「是很好的競選口號，但過度簡化（兩岸）當前情況」，因為中國所作所為很大程度上取決於民進黨的政策，而蔡英文並未挑戰北京的底線。

卜睿哲說中國無法說服台灣接受北京的統一方案，是因為方案本身就很差，「北京應該自己照照鏡子，看看問題出在哪裡」。

何瑞恩說，蔡政府近年一方面透過新南向政策試圖深化與東南亞、南亞國家的關係，另一方面也透過政府補貼，將部分先進製造業從中國轉移回台灣，致力讓台灣的貿易與投資更多樣化，目前也已有所斬獲。

不過何瑞恩認為這種作法仍有侷限，因為台灣終究不太可能完全和中國脫鉤，台灣內部也不會支持脫鉤做法，因此他預計未來兩岸經濟關係仍會持續深化，但可能會比過去更加謹慎，並限制某些貿易的可行性。

北京 華府 馬英九

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