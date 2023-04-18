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周玉蔻指他家暴拋妻棄子、不認骨血 趙少康發聲明駁斥

記者林孟潔／台北即時報導
中廣董事長趙少康。(本報系資料照)
中廣董事長趙少康。(本報系資料照)

中國廣播公司董事長趙少康不滿媒體人周玉蔻在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書，稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血等語，提民事訴訟要求周玉蔻、民視公司賠償1000萬元(約32.7萬美元)；趙少康今也發聲明指出，他一生從來沒有毆打過任何一位女性，更不用說家暴，他除了給兒子生活教育費用，也匯錢給兒子買車。

趙少康指出，他一向尊重女性，對女性都客氣有禮，他一生從來沒有毆打過任何一位女性，更不用說什麼家暴。既然離婚，就要盡量彌補遺憾，尤其是對孩子，他把自己內湖成功路的房子轉移給前妻，銀行的存款成立孩子的教育基金，美國的存款1萬7000元美金，台灣的存款有 130萬元(約4.2萬美元)，這在40年前是一筆不小的數目。

趙少康表示，他的前妻是一個善良、美麗、有智慧、有MBA高學歷的人，前妻原在台北美國商業銀行擔任重要放款職務，她希望在美國工作、生活，所以離婚前2年，大部分時間帶著孩子住在美國，離婚後也搬遷到美國。

等到孩子逐漸長大，到了就學年齡，前妻跟他商量孩子的教育問題，他答應每月負責1000美元，存到美國以孩子跟前妻共同具名的銀行專戶，做為孩子生活教育費用，直到大學畢業，孩子後來獲得獎學金進入馬里蘭大學的電腦科學系就讀，大學畢業前他還匯了3萬美元給兒子買了他自己選擇的Honda Accord汽車作為禮物。因為時間久遠，有些資料已找不到，但光是能夠找到的資料就顯示，他至少已經匯了11萬4000美元給孩子。

他說，孩子在美國出生，跟著母親在美國長大，一路在美國受教育，他跟兒子溝通，都要用英文，他母親非常愛他，繼父對前妻及孩子也很好，他母親罹癌過世後，他飛到美國看兒子，也試探他是否願意跟自己一起，他的意願還是留在美國。

趙少康說，房產、錢財的轉移、提供，都是他應該做的，也彌補不了離婚造成的遺憾，這些本來都不足對外人道，只是怕以訛傳訛，越講越荒唐，把他說成是一個既家暴又不顧前妻及孩子死活的人，這對他固然是極大侮蔑，對逝者也十分不敬，對孩子更加不好，所以被逼的不得不說明他既沒有家暴，也盡力做了他所能做到的彌補，雖然這是怎麼做也做不夠的。

趙少康聲明。(趙少康提供)
趙少康聲明。(趙少康提供)

家暴 教育 趙少康

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