「準備好承擔」郭台銘：扛責從買疫苗思考 再給我30天

鴻海創辦人郭台銘18日舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會。(記者余承翰／攝影)

鴻海創辦人郭台銘 在台北時間18日上午舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會。郭台銘表示，從買疫苗 開始，他心中有兩個問題一直在思考、一直在準備。第一，台灣的未來在哪裡？第二，中華民國 需要什麼樣的總統。他也期盼各界「給郭台銘30天」，他會密集提出具體清楚的主張並和大家溝通，讓大家判斷郭台銘適不適合承擔對中華民國的責任。

郭台銘開始就先唱國歌，並宣讀國父遺囑，而郭台銘這次的採訪通知也特別在最前面標註「前進2024、積極備戰」，表達爭取國民黨徵召提名參選總統的決心。據了解，返美和返日報告這兩場記者會講稿，都是郭台銘親自擬稿。

郭台銘說，從買疫苗開始，這一兩年來他都在想自己心中是否有人民？人民選出的政府、總統，他要無時無刻的為人民的生命財產負起最大的責任，美國、中國如此，全世界的政治領袖都如此，所以一個總統必須心中要有人民，要考慮到能夠為人民做什麼，能改變什麼。大家都說他是政治新兵，其實政治新兵可以學習，但是改革的決心他對自己是充滿信心的。

郭台銘表示，他知道大家今天來都很關心他選總統的最新進度，其實他已經在過去的一兩年之間憂心忡忡，心中有兩個問題一直在思考、一直在準備。第一，台灣的未來在哪裡？第二，中華民國需要什麼樣的總統。在這段時間中他投入最大的時間和資源具體尋找問題和解決方案，他認為如果不能確定自己能夠充分回答些問題，他是不會站出來表現承擔的。

郭台銘指出，在三個方向上，他自信能夠提供台灣未來最有價值的領導。第一，台灣可以擺脫目前的一種錯覺，以為我們只能在中國和美國之間選邊站，在中美競爭中被兩大國擺布，今天是大談判的時代，如果有一個對的領導者，另用自己的優勢腳踏實地走出一條新中間、自己的路。

第二，郭台銘表示，台灣可以有尊嚴變得更安全，安全與尊嚴並不是對立，但要有尊嚴就要有實力，經濟是尊嚴最好的基礎；第三，台灣經濟目前站在可以開創新「科技島」的門檻上，問題在於政治拖累了科技與經濟的發展，有了對的政治方向，這條路可以走得更寬更平。

郭台銘表示，他花了很多時間準備這三大領域的願景，內容當然不可能三言兩語講完，所以他要特別藉媒體朋友的管道，向國民黨支持者和台灣社會請命，「請給郭台銘30天的時間」，他會在這段時間中密集，將非常具體清楚的主張和大家充分溝通，讓大家判斷郭台銘是不是真的做了對的準備，再來決定，誰最適合承擔對中華民國的責任。

郭台銘表示，他希望全國2300萬同胞對他有信心，他要用他畢生累積的人脈、智慧和經驗，結合台灣所有重要的力量，建設和貢獻他的餘生，大家的指導是他成長的養分。