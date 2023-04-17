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被國民黨仙人跳？郭台銘：相信朱立倫徵召

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被國民黨「仙人跳」？郭台銘：我民調上升、相信朱立倫徵召

記者劉宛琳／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘18日舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會。(記者余承翰／攝影)
鴻海創辦人郭台銘18日舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會。(記者余承翰／攝影)

鴻海創辦人郭台銘上周訪日返台，台北時間18日上午舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會。郭台銘受訪時被問到國民黨似乎已經內定要徵召新北市長侯友宜，是否感覺被仙人跳？他說，不會，強調自己的民調最近一直在上升，「我相信朱立倫會徵召民調最高的人，因為最想讓國民黨勝選的人就是他」。

郭台銘表示，他和國民黨主席朱立倫還有秘書長黃健庭都有暢通的溝通管道。對於何時進行民調和徵召的日期，這部分黨中央還沒和他聯絡，他也是從媒體得知大概在520到6月初，黨中央這段時間會根據各家民調做為重要的決策指標，請大家在接到民調電話時就要表達「唯一支持郭台銘」。

對於外界提出「郭侯配」、「侯郭配」，是否願意接受或邀侯友宜擔任副手？郭台銘表示，在2024的選舉他對兩件事很有信心，第一，是對2024在野大聯盟能夠贏得大選充滿信心，並對朱立倫能夠在在野大聯盟找到最強、最好的候選人充滿信心，在這兩大信心下，他想這些問題都很容易解決。

媒體詢問，最近是否有與民眾黨主席柯文哲見面或談合作，有可能「郭柯配」嗎？郭台銘表示，他和柯文哲是老朋友，有非常順暢的溝通管道，柯可以找到他他也可以找到他。他預祝柯美國之行可以成功，等柯回來可以找柯好好聊聊，來交換美國行的心得。

郭台銘稱讚柯文哲是一個非常有領袖魅力並具有8年行政首長管理的專長，柯文哲清廉、努力做事，他有很多地方可以向柯文哲學習。

郭台銘 民調 柯文哲

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