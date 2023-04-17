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抵禦入侵 彭博：台向美採購400枚陸基魚叉反艦飛彈

編譯張君堯／即時報導
彭博報導，美台商會長和知情人士透露「台灣將採購多達400枚陸基型魚叉飛彈」，希望藉其防範中國潛在的入侵，同時完成美國國會在2020年批准的軍售案。(路透)
彭博報導，美台商會長和知情人士透露「台灣將採購多達400枚陸基型魚叉飛彈」，希望藉其防範中國潛在的入侵，同時完成美國國會在2020年批准的軍售案。(路透)

彭博報導，美台商會長和知情人士透露「台灣將採購多達400枚陸基型魚叉飛彈」，希望藉其防範中國潛在的入侵，同時完成美國國會在2020年批准的軍售案。

台灣先前已購買由波音公司（Boeing）製造的艦載型「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈，美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）透露現在美國海軍航空系統司令部（Naval Air Systems Command）代表台灣與波因公司簽下合約、首次訂購機動陸基型的魚叉飛彈。

除了韓儒伯，包括一名同業官員在內的另外3名知情人士也證實「這筆合約是為台灣進行的」。

據悉，美國五角大樓於本月7日便宣布與波音公司簽訂一份價值17億美元的合約，但沒有提及台灣是實際採購者。美國國防部發言人梅納斯（Martin Meiners）拒絕透露台灣是否為魚叉飛彈的接收者，但表示「我們將繼續與業界合作，及時提供台灣防禦裝備」，並稱「美國向台灣提供國防物品，包括通過對外軍售和直接商業銷售維持現有能力對台灣的安全至關重要」。

用於海岸防禦的陸基型魚叉飛彈在「戰略與國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）去年舉辦一系列關於中國可能入侵台灣的兵棋推演中佔據突出地位，分析師坎西安（Mark Cancian）指出「由於其機動性和射程具備覆蓋整個海峽的能力，這些飛彈對付中國入侵非常有效，更減少在島上駐紮美軍的需求，不過400枚是遠遠不夠的，台灣需要更多」。

國防部 分析師

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