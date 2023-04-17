課本馬鈴薯稱「土豆」？台教育部長大驚 出版商致歉

康軒版國中生物課本中「3-2 介紹生物的命名與分類」，透過三格漫畫引導學生學習，但馬鈴薯竟使用中國用語「土豆」來稱呼。圖／讀者提供

康軒國一下冊生物課本「3-2生物的命名與分類」，將馬鈴薯稱之為「土豆」，由於是大陸用語，在網路引發熱議。立委陳椒華今天也詢問教育部 長潘文忠「土豆」是什麼？潘文忠答詢回「我們的土豆是指花生」，對於教科書出現大陸用語，潘文忠大驚「台灣教科書怎麼可能用中國用詞？」，並強調若是經由國教院審定的教科書，一定是用國家慣用詞，若出版社誤寫，也會做出糾正。

出版商康軒文教稍早發布聲明稿，說明原教材編寫目的。康軒文教表示，生活中使用的一些不同語詞，講的都是同一事物，例如：土豆，也可稱為 「落花生」、「花生」、「馬鈴薯」、「洋芋」(參考自教育部重編國語辭典修訂本)；青椒，也可稱為「燈籠椒」、「柿子椒」、「菜椒」、「大椒」(參考自農委會農業知識入口網)，讓學生了解學名對於溝通的重要性。

康軒文教表示，對於教科書用詞引發輿論爭議，他們深感抱歉，並表示，由於教科書內容須經國家教育研究院審查，且任何內容調整修改，皆須經其同意方能為之，本版後續會將預計修訂內容，將依教科圖書審定辦法規定的行政程序送請審查。

康軒文教說，為讓教科書內容能更臻完善，竭誠歡迎並感謝社會各界的關切與指正。並說「您的寶貴意見，是我們持續進步的動力。」

日前有網友在個人臉書 公開發文，表示康軒版國中生物課本中「3-2 介紹生物的命名與分類」，透過三格漫畫引導學生學習，但馬鈴薯竟使用大陸用語「土豆」來稱呼，並在自然暖身操解答「馬鈴薯、花生都常被稱為土豆，但兩者是不同的物種。」該文也引起網友熱議，有網友批評這是大陸用語滲透，也有網友呼籲教育部應該下架。

特殊教育法暌違14年大修，立法院教育及文化委員會今天審查特殊教育法修正草案，並進行詢答。立委陳椒華提到此事，她也問潘文忠，請問「土豆」是什麼？

潘文忠表示，「我們的土豆是指花生」。陳椒華接著說，「中國的土豆是指馬鈴薯，但在康軒國一下冊生物課本中，竟然把馬鈴薯叫做土豆。」

潘文忠對此相當驚訝，他反問「會嗎？」，並表示這審查應該就過不了；陳椒華則提醒，有關自然科學名，教科書應該要審慎檢查，不該草率。

潘文忠表示，如果是經過教育部國教院審定的教科書，一定是用國家慣用詞，這部分若出版社誤寫，也會做糾正。

不過，根據教育部重編國語辭典修訂本，若實際以「土豆」搜尋，釋義除了豆科「落花生」、「花生」的別名，也是茄科「馬鈴薯」、「洋芋」的別名，豆科「葫蘆茶」的別名。