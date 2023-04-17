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觀察財報結果 道指收漲百點

中國發布航行警告 4/18黃海進行重大軍事活動

解放軍又軍演？ 柯文哲：這不會改善兩岸關係

記者張文馨／華盛頓即時報導
民眾黨主席柯文哲17日拜會美台商會，對美國商界代表說明民眾黨的經濟政策。華盛頓記者張文馨／攝影
民眾黨主席柯文哲17日拜會美台商會，對美國商界代表說明民眾黨的經濟政策。華盛頓記者張文馨／攝影

民眾黨主席柯文哲17日在華府拜會美台商會後表示，中國在黃海舉行重大軍事活動，不會改善兩岸關係，只會越來越差；兩岸人心的距離是變動的，北京還是要懂得這個道理。

中國海事局網站17日公告，18日9時至12時將在黃海部分海域舉行重大軍事活動，要求禁止駛入。

在台灣總統蔡英文和聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤後，解放軍軍演活動不斷，讓外界高度關注兩岸局勢變化。

柯文哲在華府的第一個公開行程就是拜訪美台商會，和商界代表對談約90分鐘，美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，柯文哲闡述民眾黨的經濟政策，並說明若當選總統會如何美台商業關係。

半導體製造設備供應巨頭艾司摩爾（ASML）雖非美台商會會員，仍派代表到場與會。

韓儒伯表示，會中討論到半導體產業與最新發展的重要性，以台積電在亞利桑納州鳳凰城設廠為例，成本固然是考量要素，不過，在新的戰略環境中，美台的夥伴關係正在發展，雙邊必須承認並隨時調整，以找到最佳運用方式。

柯文哲在喬治華盛頓大學答覆學生提問時，也談到台積電在美國設廠問題，他說，台積電、台灣政府與美國政府三方的利益並不均等，只能求取平衡；赴美設廠成本過高不符市場原則，他認為最有可能的結果是，涉及國防的晶片在美國製造，剩下的晶片仍是台灣製造。

柯文哲表示，與美台商會的座談並未涉及武器採購和國防，多數都在討論資通訊科技和能源議題。

對於台灣軍購，柯文哲說，台美可共同合作發展無人機和網軍作戰，有利台灣產業發展，具體仍要看討論的具體內容。

柯文哲說的是，美國太平洋陸戰隊退役司令魯德爾（Steven Rudder）計畫5月3日率領約25家美國國防承包商訪問台灣，商討聯合生產無人機與彈藥事宜。

韓儒伯表示，此行主要目的希望擴大美台在國防工業的合作；提升台灣國防產業基礎，並促進台灣能提供自我防衛能力所需，不僅是重要目標，美國商界也支持這些努力；訪問團在台灣期間也會參加由美台商會和台灣外貿協會共同主辦的「聯合防禦」論壇。

民眾黨主席柯文哲（右）17日拜會美台商會，與美台商會會長韓儒伯（Rupert H...
民眾黨主席柯文哲（右）17日拜會美台商會，與美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers，左）等人座談。華盛頓記者張文馨／攝影
民眾黨主席柯文哲（右）17日拜會美台商會，與美台商會會長韓儒伯（Rupert H...
民眾黨主席柯文哲（右）17日拜會美台商會，與美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers，左）等人座談。華盛頓記者張文馨／攝影

柯文哲 台積電 晶片

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