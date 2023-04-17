我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

六種冷凍蔬菜 營養師也愛

遇巨浪、憂搶劫 中國偷渡客曝歷險「走線」實錄

美軍派200教官駐台指導 改進台灣陸軍實戰化訓練

中央社台北17日電
據了解，美軍已派遣百名現役教官駐台。圖為美軍攻防戰術訓練。（圖取自facebook.com/USarmy）
據了解，美軍已派遣百名現役教官駐台。圖為美軍攻防戰術訓練。（圖取自facebook.com/USarmy）

中國對台威脅日益升高，據了解，為強化台灣國軍戰力，美軍已派遣百名現役教官駐台，多數進駐陸軍新訓中心及後備旅給予建議。學者認為，此舉有助加速國軍進步；台陸軍回應，各項涉外軍事交流依規畫辦理。

中國解放軍頻以船艦、戰機侵擾台灣，甚至連日逾越台灣海峽中線，嚴重影響區域和平穩定，國軍近年除對美採購新式武器，也提升訓練強度，防範共軍武力侵台。

據了解，為強化國軍戰力，美軍已派遣百名現役教官駐台，多數進駐陸軍新訓中心及後備旅，實際了解訓練模式優缺點，並盼義務役期恢復一年後，士兵可接受台美雙方研擬訂定的實戰化科目。

台陸軍司令部對此回應，陸軍各項涉外軍事交流均依規畫辦理，相關細節援例不予評論。

事實上，台陸軍八軍團117旅上月27日在高雄岡山進行14天新制教召時，就有民眾目擊疑似美軍人員正提供國軍建議，當時八軍團不願證實，僅提到「不表示意見」。

台灣國家政策研究基金會副研究員揭仲接受中央社訪問表示，若美軍教官能適時給予國軍在訓練、戰術上的建議與指導，除國軍訓練準則、教範將有所改變，亦有助國軍加速進步，並針對國軍須改革的項目訂出優先順序。

揭仲指出，美軍對戰術射擊、戰傷救護等課目相當熟悉，未來義務役期恢復至一年後，美軍將能對此提供經驗，並再進一步調整訓練科目。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，美方此舉是落實2023國防授權法案中，提及將深化與台灣軍事交流、強化台灣防衛能力，可預估美方將派遣近200名教官駐台，但將以陸軍為主。

蘇紫雲指出，此次美方增派的人員，推測是以電磁對抗、共同作戰圖像整合、基地防護、陸基防空及反艦火力配置為主。

國防部 共軍 解放軍

上一則

呂秀蓮籲北京：台獨思想是歷史必然 要怪就怪馬關條約

延伸閱讀

山東號航母若犯東台灣 軍方：專打油彈補給艦破解

山東號航母若犯東台灣 軍方：專打油彈補給艦破解
黑白集／光靠擺拍就想撐到美軍援台？

黑白集／光靠擺拍就想撐到美軍援台？
中醫療法在美軍大受歡迎 士兵拔火罐、刮痧

中醫療法在美軍大受歡迎 士兵拔火罐、刮痧
小馬可仕開放美軍使用4戰略據點 菲政壇傳異聲

小馬可仕開放美軍使用4戰略據點 菲政壇傳異聲

熱門新聞

淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡。他上周剛參加電視政論節目錄影侃侃而談，令人難以想像如他遺書自訴因腦部病變，喪失智能。圖／本報資料照

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

2023-04-12 15:47
號稱「最聰明醫師」的孔繁錦被控指侵女病患，一審被依強制性交罪判4年徒刑，台灣高等法院駁回孔上訴，被害人另求償500萬元台幣。資料照片。(記者王宏舜／攝影)

台「最聰明醫師」指侵丁字褲美女判4年 遭求償500萬台幣

2023-04-13 19:59
示意圖。（取材自ingimage）

台狼師讓2未成年懷孕、墮胎 同學面前上演「活春宮」下場出爐

2023-04-11 23:24
彭蒙惠現身「因愛啟程」舞台謝幕時，觀眾都起立鼓掌致敬，現場掌聲、歡呼聲不絕於耳。（ 圖：空中英語教室提供）

拒絕求婚、放棄獎學金 美國宣教士當千萬台灣人的英文老師

2023-04-13 19:22
日本搞笑藝人Mr Uekusa日前快閃台灣，在龍山寺、台北101前表演頭戴絲襪、頂玻璃杯的抽絲襪特技。（擷自Mr Uekusa臉書）

「裸體抽桌巾大叔」出沒台灣 絲襪套頭 百萬人爆笑朝聖

2023-04-11 15:13
相較過去大陸單方面給予「惠台措施」，建立兩岸合理、公平的正常貿易關係已成當前大陸主流聲音。(記者蘇健忠／攝影)

風向變了？大陸「不再惠台」聲浪起

2023-04-14 02:28

超人氣

更多 >
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
地表最強愛狗人士「捍衛任務」基努李維 原來真有其人

地表最強愛狗人士「捍衛任務」基努李維 原來真有其人
「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空

「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空