美軍派200教官駐台指導 改進台灣陸軍實戰化訓練

據了解，美軍已派遣百名現役教官駐台。圖為美軍攻防戰術訓練。（圖取自facebook.com/USarmy）

中國對台威脅日益升高，據了解，為強化台灣國軍戰力，美軍已派遣百名現役教官駐台，多數進駐陸軍新訓中心及後備旅給予建議。學者認為，此舉有助加速國軍進步；台陸軍回應，各項涉外軍事交流依規畫辦理。

中國解放軍 頻以船艦、戰機侵擾台灣，甚至連日逾越台灣海峽中線，嚴重影響區域和平穩定，國軍近年除對美採購新式武器，也提升訓練強度，防範共軍 武力侵台。

據了解，為強化國軍戰力，美軍已派遣百名現役教官駐台，多數進駐陸軍新訓中心及後備旅，實際了解訓練模式優缺點，並盼義務役期恢復一年後，士兵可接受台美雙方研擬訂定的實戰化科目。

台陸軍司令部對此回應，陸軍各項涉外軍事交流均依規畫辦理，相關細節援例不予評論。

事實上，台陸軍八軍團117旅上月27日在高雄岡山進行14天新制教召時，就有民眾目擊疑似美軍人員正提供國軍建議，當時八軍團不願證實，僅提到「不表示意見」。

台灣國家政策研究基金會副研究員揭仲接受中央社訪問表示，若美軍教官能適時給予國軍在訓練、戰術上的建議與指導，除國軍訓練準則、教範將有所改變，亦有助國軍加速進步，並針對國軍須改革的項目訂出優先順序。

揭仲指出，美軍對戰術射擊、戰傷救護等課目相當熟悉，未來義務役期恢復至一年後，美軍將能對此提供經驗，並再進一步調整訓練科目。

國防部 智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，美方此舉是落實2023國防授權法案中，提及將深化與台灣軍事交流、強化台灣防衛能力，可預估美方將派遣近200名教官駐台，但將以陸軍為主。

蘇紫雲指出，此次美方增派的人員，推測是以電磁對抗、共同作戰圖像整合、基地防護、陸基防空及反艦火力配置為主。