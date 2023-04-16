李敖兒子挺王世堅：過去覺得沒水準 現在最尊敬他

已故作家李敖兒子李戡(右)今天在臉書力挺王世堅，李勘今天在臉書說，國中的時候，他覺得王世堅很沒水準，但到了今天，王是他最尊敬的朋友之一。圖／引用自李戡臉書

民進黨 立委初選明天民調 ，台北市士林大同區的堅偉之戰，王世堅挑戰現任立委何志偉，已故作家李敖兒子李戡今天在臉書 力挺王世堅，他在臉書表示，國中的時候，他覺得王世堅很沒水準，但到了今天，王是他最尊敬的朋友之一。

李勘今天在臉書提到，2004年立委選舉，台北市選區只分南北區、各選十席，當時王世堅和他父親都選南區，儘管父親選前民調很高，後慘遭藍營選民棄保，開票一開始掉到第13名，最後開票出來第10名吊車尾當選，當時民進黨的第一名就是王世堅。

李戡回憶過去他父親與王世堅在立院交手幾次衝突，有次父親為了反軍購噴催淚瓦斯，王世堅在台下大叫「你噴什麼噴」，父回「我就這樣做，你有本事過來啊」，王世堅又大吼「現行犯，把他抓起來！」

還有一次，王世堅不知道為了什麼又跟他父親吵架、並公開說「李敖死了」，父親也嘲笑王世堅就是因為民進黨配票不當，第一名的王世堅拿了太多票，才讓王擠下本來排第十的民進黨候選人，讓李敖吊車尾當選。

李戡說，後來他父親參選台北市長，說當選了就請王世堅當殯儀館長，因為這樣王就可以天天宣布別人死了。當時他不懂政治的奧妙，以為王世堅和父親有深仇大恨，對王「沒水準」的印象持續很長的時間。

不過王世堅和李家再次交集，是2018年3月18日李敖過世那天。李戡說，王世堅當時受訪說，他是讀李敖的書長大、李敖是他的偶像和啟蒙者，又說「我在心裡面幫你供了一個牌位」，讓他內心百感交集。

李戡提到，父親把民進黨罵的狗血淋頭，但等他走了，誠心緬懷他的卻是過去的對手、發文紀念他的卻是蔡英文和賴清德。對照共產黨假惺惺發文悼念後繼續查禁李敖著作，逐漸領悟「沒有永遠的敵人、也沒有永遠的朋友」這句話的奧妙。

李戡也提到，2020年，他的爺爺奶奶在陽明山公墓的骨灰壇被偷，柯文哲愛將、北市府殯葬處課長歐陽更生（剛被判刑1年半）涉嫌私下聯絡竊賊違法補辦程序，他請王世堅出面制止，王馬上答應，「從他（王）身上，我既看到他作為議員的認真和細膩，又看到他作為『老朋友』的重情重義。」現在王要選立委，他無論如何都要全心全意支持到底。19年前，王是台北市南區民進黨第一名，祝福王能再度以民進黨第一名的成績當選。