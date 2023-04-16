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台外交部：法國國民議會友台小組主席博多黑 17日訪台

中央社台北16日電
台外交部。(本報系資料照)
台外交部。(本報系資料照)

台外交部今天表示，法國國民議會友台小組主席博多黑17日至20日訪台，期間將晉見副總統賴清德，拜會立法院長游錫堃。外交部提到，博多黑挺台不遺餘力，在中國對台軍事演習時，第一時間便推文挺台。

台外交部傍晚發布新聞稿表示，法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）率該小組成員一行4人17日至20日訪台，外交部表達誠摯歡迎之意。

成員除博多黑外，包括國民議會外委會副主席兼友台小組副主席柯拉波（Mireille Clapor）、外委會副主席艾畢雍（Michel Herbillon）及議員樂格佩（Constance Le Grip）。

台外交部說明，博多黑在台期間將晉見副總統賴清德，拜會立法院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、數位發展部長唐鳳及經濟部政務次長陳正祺等政府首長，接受游錫堃及外交部政務次長李淳款宴；另與在台重要法商及法僑社群互動，並參訪台灣相關文經建設。

台外交部指出，自法國國民議會2021年11月通過挺台決議「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」後，國民議會友台小組持續扮演深化台法關係的重要推手，這屆友台小組人數更名列國民議會各友好小組前茅，充分凸顯法國國會跨黨派友台共識。

台外交部表示，博多黑挺台不遺餘力，在月初中國進行「環島戰備警巡和演習」，嚴重威脅台灣安全、升高區域緊張情勢之際，博多黑第一時間便推文表示不論現在、明天或未來，他永遠是台灣的好朋友，並展示上次來訪與蔡總統合照聲援台灣。

台外交部強調，博多黑訪團此行盼就台法（歐）雙邊關係、台海及印太安全情勢、半導體合作、數位網絡安全、潔淨能源等議題與台灣相關部會交換意見，探索台法雙邊更深入合作關係，並在中國結束環台軍演之際，以實際訪台行動表達法國民意對民主台灣的支持。

賴清德 社群

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