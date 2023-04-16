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中型巴士手煞車沒拉 倒滑插入超商門口 司機遭判刑

記者賴香珊／南投即時報導
石姓駕駛下車忘記拉手煞車，中巴因此倒滑不偏不倚插進一間超商門口。圖／讀者提供
石姓駕駛下車忘記拉手煞車，中巴因此倒滑不偏不倚插進一間超商門口。圖／讀者提供

南投一名石姓客運駕駛下車買早餐，忘了拉手煞車，整輛車倒退撞進超商，嚇壞乘客、店員及顧客，雖無人員傷亡，但檢警查出他酒駕，且是累犯，以公共危險罪嫌起訴。南投法院認為，石男身為司機卻輕忽酒駕，加重其刑，判刑5月。

判決書指出，56歲石姓司機去年12月18日晚上在台中大里喝了一瓶鹿茸酒，之後隨由友人將其載回南投埔里住處睡覺，他隔天（19日）一早起床帶有酒意，上午6時許仍駕駛21人座中巴從埔里總站發車，欲前往仁愛廬山、靜觀部落。

而石男駕車載著3名乘客，行經中山路2段、埔里高工附近時，他將客運巴士臨停路邊，下車後至對面買早點，未料忘了拉手煞車，中巴因此順著緩坡「倒退嚕」，嚇得車上乘客對他大喊「快回來」，他發現後追著巴士跑，但仍來不及。

該部中巴猶如倒車入庫般，車尾不偏不倚的插進一家超商門口，撞毀超商門口大片玻璃、店內貨架及商品，也嚇壞超商店員及顧客，幸無人受傷。但警方調查，石男酒測值每公升0.60毫克，且是累犯，南投地檢署依公共危險罪嫌將他起訴。

南投地院法官認為，石男身為職業大客車司機，且是載送乘客往來的客運司機，更應注意自身駕駛狀態，他卻在酒精尚未完全消退時就駕駛客運上路，嚴重輕忽酒後駕車對乘客生命、身體及道路交通安全的潛在危害。

而該起事故雖未致乘客及其他用路人傷亡，僅造成他人財物損害，但石姓駕駛前年就曾因酒駕案被移送法辦，去年初才被判刑易科罰金，同年底又酒駕，屬累犯須加重其刑，同時審酌其月收入新台幣4萬元、需扶養父母及女兒，處有期徒刑5月。

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