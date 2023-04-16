我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加「搖滾機器人」挺進全國賽 9位女孩組成 不乏華裔生

鼓吹兒童擁槍權？南達科他州長：2歲孫女已有2把槍

台17日起口罩大鬆綁 僅剩醫療院所仍強制配戴

記者楊雅棠／台北即時報導
針對4月17日口罩解禁，指揮中心指揮官王必勝指出，僅剩「醫療、長照機構」需要強制配戴口罩，其他地方都將自主配戴，但建議如一直出現咳嗽症狀、年長者、免疫低下者可自主配戴。(本報資料照片)
針對4月17日口罩解禁，指揮中心指揮官王必勝指出，僅剩「醫療、長照機構」需要強制配戴口罩，其他地方都將自主配戴，但建議如一直出現咳嗽症狀、年長者、免疫低下者可自主配戴。(本報資料照片)

新冠肺炎延燒三年多後，台灣17日起終於迎來口罩大鬆綁，僅剩醫療院所、長照機構等場所強制佩戴口罩。針對下一步指揮中心降級、傳染病改類的規畫，台疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，預計本周會有相關時程的宣布，但須由行政院決定。降級後疫苗、抗病毒藥物等仍會持續由公費供應，並同步輔導廠商申請藥證，以利後續接軌由健保費用支應。

原訂上周宣布指揮中心降級或是傳染病改類事宜，但上周四指揮中心記者會時，指揮官王必勝改口稱「這周」公布。羅一鈞表示，指揮中心降級跟新冠肺炎改類會同步進行，預計這周會正式宣布，但是否由指揮中心宣布屬行政院職權。

針對指揮中心降級後，疫苗、抗病毒藥物等規畫，羅一鈞也表示，疫苗、抗病毒藥物和清冠一號等會暫時持續由公費支應，並同步由食藥署和中醫藥司輔導廠商取得正式藥證，才能順利銜接由健保費用支應；另屬於法定傳染病中重症或併發症的隔離治療費用也由公務預算支應。

羅一鈞說，目前輝瑞已提出口服抗病毒倍拉維的正式藥證申請，莫納皮拉韋則尚未採取動作。另外，在EUA（緊急使用授權）前上市流通的檢驗試劑不會受到降級、解編等影響，可流通至屆效日；但這些試劑的EUA，有些核可到指揮中心解散、有些核可至6月30日，授權到期後，除非有正式許可證，否則不得進口或製造新試劑，因此食藥署也將協助輔導申請正式許可證。

至於下階段是否會鬆綁醫療院所、長照機構等場所的口罩禁令，羅一鈞表示，目前南韓、紐西蘭、新加坡等也仍維持醫療院所強制佩戴口罩的規定，因此短期內不會修改相關規範。若疫情維持穩定，規畫將口罩相關規定納入醫療院所與機構常規化指引，待之後指揮中心解編，仍可由主管機關視需要訂定在指引中。

口罩 疫苗 保費

上一則

華郵指洩密文件稱台難抵解放軍空優 台國防部：非事實

延伸閱讀

捐血被驗新冠 指揮中心挨批違倫理 羅一鈞：依法行政

捐血被驗新冠 指揮中心挨批違倫理 羅一鈞：依法行政
捐血樣本監測新冠抗體 爆個資爭議

捐血樣本監測新冠抗體 爆個資爭議
新冠輕症單日估2萬 大眾交通4月或摘罩

新冠輕症單日估2萬 大眾交通4月或摘罩
耳念珠菌傳播速度驚人 台已3例1重症

耳念珠菌傳播速度驚人 台已3例1重症

熱門新聞

淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡。他上周剛參加電視政論節目錄影侃侃而談，令人難以想像如他遺書自訴因腦部病變，喪失智能。圖／本報資料照

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

2023-04-12 15:47
政大法律系教授廖元豪隨台前總統馬英九前總統訪中，卻腳踹當地警車惹議。(擷自微博)

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

2023-04-09 10:47
有網友上大考中心網站搜尋佳作，有考生在文中以「玉蘭花」帶出父親偷情、外遇的生命經驗，該文在網路掀起熱議。圖／取自大考中心網站

父親外遇被寫成學測作文佳作掀熱議 網：句句都是證據

2023-04-09 11:42
號稱「最聰明醫師」的孔繁錦被控指侵女病患，一審被依強制性交罪判4年徒刑，台灣高等法院駁回孔上訴，被害人另求償500萬元台幣。資料照片。(記者王宏舜／攝影)

台「最聰明醫師」指侵丁字褲美女判4年 遭求償500萬台幣

2023-04-13 19:59
示意圖。（取材自ingimage）

台狼師讓2未成年懷孕、墮胎 同學面前上演「活春宮」下場出爐

2023-04-11 23:24
彭蒙惠現身「因愛啟程」舞台謝幕時，觀眾都起立鼓掌致敬，現場掌聲、歡呼聲不絕於耳。（ 圖：空中英語教室提供）

拒絕求婚、放棄獎學金 美國宣教士當千萬台灣人的英文老師

2023-04-13 19:22

超人氣

更多 >
他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破
傳中國不準備安排布林肯訪中 疑與偵察氣球調查有關

傳中國不準備安排布林肯訪中 疑與偵察氣球調查有關