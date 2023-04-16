台17日起口罩大鬆綁 僅剩醫療院所仍強制配戴

針對4月17日口罩解禁，指揮中心指揮官王必勝指出，僅剩「醫療、長照機構」需要強制配戴口罩，其他地方都將自主配戴，但建議如一直出現咳嗽症狀、年長者、免疫低下者可自主配戴。(本報資料照片)

新冠肺炎延燒三年多後，台灣17日起終於迎來口罩 大鬆綁，僅剩醫療院所、長照機構等場所強制佩戴口罩。針對下一步指揮中心降級、傳染病改類的規畫，台疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，預計本周會有相關時程的宣布，但須由行政院決定。降級後疫苗 、抗病毒藥物等仍會持續由公費供應，並同步輔導廠商申請藥證，以利後續接軌由健保費 用支應。

原訂上周宣布指揮中心降級或是傳染病改類事宜，但上周四指揮中心記者會時，指揮官王必勝改口稱「這周」公布。羅一鈞表示，指揮中心降級跟新冠肺炎改類會同步進行，預計這周會正式宣布，但是否由指揮中心宣布屬行政院職權。

針對指揮中心降級後，疫苗、抗病毒藥物等規畫，羅一鈞也表示，疫苗、抗病毒藥物和清冠一號等會暫時持續由公費支應，並同步由食藥署和中醫藥司輔導廠商取得正式藥證，才能順利銜接由健保費用支應；另屬於法定傳染病中重症或併發症的隔離治療費用也由公務預算支應。

羅一鈞說，目前輝瑞已提出口服抗病毒倍拉維的正式藥證申請，莫納皮拉韋則尚未採取動作。另外，在EUA（緊急使用授權）前上市流通的檢驗試劑不會受到降級、解編等影響，可流通至屆效日；但這些試劑的EUA，有些核可到指揮中心解散、有些核可至6月30日，授權到期後，除非有正式許可證，否則不得進口或製造新試劑，因此食藥署也將協助輔導申請正式許可證。

至於下階段是否會鬆綁醫療院所、長照機構等場所的口罩禁令，羅一鈞表示，目前南韓、紐西蘭、新加坡等也仍維持醫療院所強制佩戴口罩的規定，因此短期內不會修改相關規範。若疫情維持穩定，規畫將口罩相關規定納入醫療院所與機構常規化指引，待之後指揮中心解編，仍可由主管機關視需要訂定在指引中。