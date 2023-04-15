傳承正宗家鄉味 台灣香腸、鹹酥雞南韓飄香

孫德良夫婦手做香腸深獲親朋好友喜愛，在南韓友人勸說下進攻南韓市場。（萬川號提供）

旅居海外的國人應該都能體會「對家鄉味念而不得」的感受，一對移居南韓 的台灣夫婦就因太想念家鄉味，親手重現台灣味香腸與鹽酥雞，不僅一解旅韓台灣人鄉愁，也帶給南韓人美味新體驗。

「其實一開始只是做給親戚朋友們吃而已，在我們自己家裡就能做」，華僑出身的萬川號老闆孫德良接受中央社專訪表示，他在台灣唸書期間認識的太太娘家就是老字號香腸店，因此兩人搬到南韓後，逢年過節都會自己做香腸，也會接受親友委託製作。

兩人的好手藝也獲得南韓友人肯定，「後來就有南韓朋友問我，有沒有辦法做來賣，覺得南韓人應該也會喜歡台灣香腸」，於是孫德良夫婦便開啟了「推廣台灣美食 」的事業。

不過，即使做香腸經驗老道，真正要將這項食品介紹給南韓民眾並沒有那麼容易，「首先有沒有工廠願意做就是個問題」，孫德良指出，台灣香腸跟南韓人一般習慣吃的熱狗相比原料成本高出許多，不僅豬肉含量高，製作完後還必須風乾，等於成品重量會較原料縮減，「對工廠來說就是效益不高」。

孫德良花了半年時間才找到願意合作的工廠，但為保留台灣香腸「肥瘦並存」的口感，絞肉混和過程中必須手動攪拌，「不然就會變成像一般熱狗那樣的肉泥，影響口感」，讓孫德良只能親自上陣，為自家產品把關。

南韓人對香料接受程度不一也是一大難關，看似紅通通重口味的南韓料理其實鮮少使用辣椒粉以外的香料，尤其是八角、花椒等香腸必備配方，「像中國麻辣燙也是花了好幾年才在南韓流行起來」，孫德良說，萬川號香腸推出初期反應兩極化，也讓他費了好一番心思，將香料比例調整成更符合南韓大眾的口味。

除香腸外，孫德良也花費半年開發出冷凍包裝的鹽酥雞，「在南韓的台灣人社群跟南韓客群反應都不錯」，孫德良分析，南韓原本就是炸雞大國、接受度高，而鹽酥雞口味又與韓式炸雞有相當差別，可以做出區別化；連當地代工工廠職員都稱讚「雖然第一次試吃覺得味道令人意外，但很好吃」，看好鹽酥雞在南韓的市場潛力。

在疫情 下透過電商平台將台灣香腸與冷凍鹽酥雞帶進南韓市場的萬川號剛起步，雖然困難重重，但孫德良仍樂觀指出，疫情解封後前往台灣觀光的南韓人又開始增加，「他們到台灣一定會去夜市，肯定會接觸到這兩樣小吃」，期待台灣各種美食在南韓市場認知度提升。