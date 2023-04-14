謝長廷新書在日上市 透露曾因福島食品挨李登輝罵

產經新聞前論說委員河崎真澄撰寫的「謝長廷：台灣與日本善的循環」一書日文版名為「台灣民主化的鬥士─謝長廷與台灣和日本」，14日在東京舉辦新書發表會。（中央社）

「謝長廷：台灣與日本 善的循環」日文版新書發表會14日在東京舉行，作者河崎真澄及駐日代表謝長廷出席對談，一開始就提到謝長廷曾被前總統李登輝罵，原因是台灣遲遲未解除對福島等5縣食品的進口管制。

由日本產經新聞前台北支局長河崎真澄撰寫的「謝長廷：台灣與日本善的循環」一書日文版的書名直譯是「台灣民主化的鬥士─謝長廷與台灣和日本」，14日在位於東京新宿的紀伊國屋書店 本店舉行新書發表會，謝長廷與河崎對談，並為購書者簽名。

兩人對談時，首先提到謝長廷曾被前總統李登輝罵，此話一出，現場聽眾都覺得很驚訝。謝長廷解釋說，2018年李前總統訪問沖繩時，身為駐日代表的他去沖繩，李前總統斥責他說：「到底在拖什麼，還不趕緊解決。」這主要是針對台灣遲遲未解除對福島等5縣食品的進口管制。

謝長廷笑說，其實當時自己只是駐日代表，可能李前總統誤以為他還在擔任行政院長，應儘速解決此事。

河崎撰寫的這本新書著眼於台日兩國近年相互扶助的友好關係，謝長廷認為這可以成為世界的典範。簽書會後，河崎被中央社記者問及寫此書印象最深刻之處時答說，除了台日關係很重要之外，謝長廷在陳進興挾持前南非武官卓懋祺事件中，根本就是賭上性命去解決問題。

河崎說，謝長廷以律師身分發揮長才，尤其是擔任美麗島事件辯護律師，為台灣的民主辯護；還有民進黨 創黨時，謝長廷也是賭上性命在做，因為當時台灣是戒嚴時期。

河崎認為，現在年輕一代的人對這些事都不太清楚，日本年輕人就更不用說了，但是因為有謝長廷等民主鬥士，才有現在的台灣以及台日關係。

河崎於2020年在日本產經新聞推出「李登輝秘錄」連載，後來集結成書出版。被問及李登輝與謝長廷的比較時，他表示，兩人是台灣大學與京都大學的學長學弟，有許多相似之處，譬如說，身為政治人物，兩人都是現實主義者，在政治哲學上也相似。

至於李、謝兩人的不同處，河崎認為，李登輝較威嚴，而謝長廷則是很親和，也因為謝長廷的親和態度，走遍日本47都道府縣，很了解日本基層民情，這會反映在選舉和國政上。

這場新書發表會，全台灣日本連合會會長趙中正、日本台灣商會聯合總會長錢妙玲、日本大阪信賴台灣之友會會長陳天隆、東京台商會會長張素娥、橫濱台商會名譽會長林隆裕、新光吳火獅紀念醫院總務部襄理王騰輝等許多僑胞出席購書。陳天隆對媒體說，他一口氣購買了300本書，還會再購買。