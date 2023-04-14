法國兩院議員會台立委團重申支持 台法關係升溫

立委團14日下午前往法國參議院，會晤參議院外交委員會主席康朋，康朋也首次表示會晤可公開，足見台法關係進展。（圖：駐法代表處提供）

不受法國總統馬克宏 失言風波影響，台灣立委團14日於法國展開國會外交，拜會上下兩院外委會主席，並與兩院友台小組主席會面。法國國會議員重申對台灣的堅定支持。

世界台灣商會聯合總會第29屆第2次理監事聯席會14日到16日在法國巴黎舉行，立法院外交及國防委員會受邀率團參加，並進行國會外交。

訪團成員包括立法院副院長蔡其昌及立委江啟臣 、蔡適應、羅致政、邱臣遠、陳瑩、溫玉霞、廖婉汝、吳斯懷、李德維、游毓蘭、莊競程、邱議瑩、林楚茵、陳以信、邱志偉等人。

16位跨黨派立委14日參訪法國國民議會和參議院 。訪團雖早已規畫此行，但正值法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的「台灣危機無關歐洲」言論延燒全球並引發全球盟友質疑之際，法國議員更積極以行動表示對台灣的支持；立委團與兩院外委會主委會晤，暢談台法關係與台海局勢。

立委團上午拜會國民議會外交委員會主席布朗吉（Jean-Louis Bourlanges），並與國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）、勒吉（Constance Le Grip）於議會共進午餐，布朗吉更首次在會後於推特主動公開與台灣立委團合照。

下午立委團接著拜會參議院外交委員會主席康朋（Christian Cambon），緊接著拜會參議院副議長兼友台小組主席李察（Alain Richard）等友台小組議員。立委團拜會康朋也是公開行程。

接續去年立法院長游錫堃訪法拜會國會，蔡其昌今年接力組團訪法推動國會外交。

蔡其昌說，法國不分政黨對台灣非常支持、熱情，是台法關係20多年未見，展現駐法代表吳志中等外交人員深耕的成果。

他說，「台灣作為民主同盟國家，與法國有相同價值。更重要是台灣的經濟實力，在包括法國在內的全球具有關鍵地位與角色。所以台灣有事，法國有事；台灣有事，全世界經濟都會受到影響」。

蔡其昌表示，這次來訪向法國傳達「台灣堅守民主，盼維持台灣海峽的穩定和平」。此外，也讓法國友人知道，台灣不僅希望全世界朋友來幫忙，更重要的是台灣會自立自強，只有台灣強大才可以避免戰爭。

蔡其昌感覺台法關係未受影響，他指出，兩院外委會主席過去都是低調接見台灣團，這次卻公開接見，這是台法關係過去未見，台法關係正升溫。

國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）接受中央社訪問時表示，馬克宏的言論引發誤會，他重申，「法國立場不變，支持維持現狀。現狀是指讓台灣民主的心繼續跳動，讓台灣人民未來不斷在民主道路上前進」。

博多黑向記者強調，「若台灣真的發生什麼事，將會牽連所有人」。他指出，法國幾天前也派出航艦穿越台灣海峽，以提醒這是自由區域。

博多黑也表示即將於16日訪台，會再次於台灣土地上重申法國對現狀的支持，「希望透過現狀強化雙邊關係，同時不斷鼓勵台灣人民持續過去幾年來選擇的道路」。

於此時機接待台灣代表團，推動雙邊國會外交，博多黑說：「這見證了我們對台灣和台灣人的支持，毫無任何模糊地帶」。

外交及國防委員會召委江啟臣表示，透過國會議員溝通了解法國希望台海和平、台灣安全，「對於各國而言，台海現狀就是他們的利益。共同努力維持台海現狀，讓台灣安全，世界就能有錢」。

民眾黨立委邱臣遠則提及國會外交的重要性，在台灣特殊外交困境下，「應更加強多元的外交管道，尤其跨黨派可展現主流民意讓國際友人知道，一起為台灣的自由民主努力，這是我們共同努力的目標」。

參議院外交與國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）表示很開心接待立院代表團，接著法國又將有訪團赴台，交流頻繁。他強調，台海現狀向來是法國捍衛所在，「而台海現狀是法國、也是歐洲的事」。

卡迪克告訴中央社，「想要和平必須備戰。法國議員支持提供相關裝備，好讓台灣在受攻擊時能自衛。而我也跟台灣立委說，我們也需要台灣協助對抗中國對法國的影響力，他們企圖讓人們相信民主不是人類發展的好制度」。