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美議員提案 禁提供外援給與台灣斷交國家

中央社／即時報導
宏都拉斯3月宣布與台灣斷交。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）
宏都拉斯3月宣布與台灣斷交。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

中國過去7年奪走台灣9個邦交國，美國國會議員近日提出「刪除中國友邦經費法案」，禁止美國提供外援給多個轉向承認北京的國家，包括上個月與台灣斷交的宏都拉斯。

為嚇阻台灣邦交國外交轉向，共和黨籍眾議員奧格茲（Andy Ogles）近日領銜同黨議員帝芬尼（Tom Tiffany）、波柏特（Lauren Boebert）、布雷切恩（Josh Brecheen）、米勒（Mary Miller）及摩爾（Barry Moore）等，提出「刪除中國友邦經費法案」（Defund China’s Allies Act）。

法案列出21個與台灣完全無外交往來的國家，其中包括過去幾年與台灣斷交的哥斯大黎加、巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜與宏都拉斯等8國，禁止美國行政部門提供外援。

據了解，美國2021財政年度花費近8億美元，推動與上述21國的關係及相關計畫。

根據法案，過去幾年來，中國在中美洲及加勒比海發動全球政治影響力作戰，讓台灣多個區域邦交國外交轉向。

由於上述國家鄰近美國，法案指出，其轉而對北京政治效忠，對華府國安利益構成威脅。若放任中國持續削弱台灣合法性，也恐讓台灣完全被孤立，無法在國際上取得任何政治支持，進而導致台海軍事衝突風險升高。

除對上述21國實施外援禁令外，法案也呼籲行政部門應限制提供外援給全力支持中國的國家，尤其是在西半球區域。

此外，法案也批評美國「一中政策」，指該政策削弱美國對外交轉向國家的譴責。法案說，中國不斷以武力威脅台灣的行徑，已明顯違反「台灣關係法」；該法表明美國決定和「中華人民共和國」建立外交關係之舉，是基於台灣前途將以和平方式決定的期望。

法案呼籲行政部門與台灣建立正式外交關係，並支持台灣充分參與國際社會，以對中共造成足夠嚇阻。

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