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中國制裁麥考爾 游錫堃發文諷習近平

中央社台北14日電
中國宣布對眾議院外交委員會主席麥考爾(中)訪台實施制裁，台立法院長游錫堃(右)今天在臉書發文反諷說，感謝中國國家主席習近平。路透
中國宣布對眾議院外交委員會主席麥考爾(中)訪台實施制裁，台立法院長游錫堃(右)今天在臉書發文反諷說，感謝中國國家主席習近平。路透

中國宣布對眾議院外交委員會主席麥考爾訪台實施制裁，台立法院長游錫堃今天在臉書發文反諷說，感謝中國國家主席習近平，「愛民主反專制俱樂部」會員又增加了1位了不起的國際級政治領袖麥考爾。

麥考爾（Michael McCaul）日前率跨黨派議員團抵台訪問，期間會見台灣總統蔡英文、副總統賴清德，並參訪立法院。

中國外交部官網13日宣布，對麥考爾採取反制措施，指他近年來頻繁採取干涉中國內政、損害中方利益的言行，並於近期率團「竄訪」台灣，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

對於因為率團訪台遭到中國制裁，麥考爾發出聲明表示，受到中共制裁是個榮譽勳章，沒有什麼能阻止美國支持自由、民主的國家，包括台灣。

游錫堃今天在臉書發文，他反諷表示，「習近平，謝謝你」，橫跨歐、美、亞洲的「愛民主反專制俱樂部」又增加了1位了不起的國際級政治領袖麥考爾，真是太好了。

游錫堃指出，麥考爾說被中共制裁是「榮譽勛章」，麥考爾的說法，是被民主國際的大多數人所認同的。成為「愛民主反專制俱樂部」的會員，是一種民主勳章，也是一種至高的榮譽。

游錫堃去年11月被中國列入台獨頑固分子制裁清單，他說，身為「愛民主反專制俱樂部」成員之一，在歡迎麥考爾加入之餘，也要藉此機會「感謝習近平」，因為習近平讓「愛民主反專制俱樂部」的力量不斷成長；本來成員已經超過100人，又多了一位國際重量級政治人物麥考爾，真是太好了。

習近平 臉書 中共

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