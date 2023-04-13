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台「最聰明醫師」指侵丁字褲美女判4年 遭求償500萬台幣

記者王宏舜／台北14日電
號稱「最聰明醫師」的孔繁錦被控指侵女病患，一審被依強制性交罪判4年徒刑，台灣高等法院駁回孔上訴，被害人另求償500萬元台幣。資料照片。(記者王宏舜／攝影)
號稱「最聰明醫師」的孔繁錦被控指侵女病患，一審被依強制性交罪判4年徒刑，台灣高等法院駁回孔上訴，被害人另求償500萬元台幣。資料照片。(記者王宏舜／攝影)

台灣名醫孔繁錦被兩名女病患指控前年4月在診所內以手指插入等方式性侵、性騷，孔矢口否認犯罪。新北地方法院認為孔繁錦不認罪，甚至一再扭曲事實，依強制性交罪判他4年徒刑；性騷部分則因受害人撤告諭知公訴不受理。台灣高等法院今年1月17日駁回孔上訴，被害人提「刑事附帶民事」訴訟，求償500萬元台幣(約16萬美元)，高院13日將此案移付調解。

孔繁錦是孔子74代子孫，曾因參與益智節目「金頭腦」獲得總冠軍，被封為「全台灣最聰明醫師」，也曾因嗆行政院長蘇貞昌「短視政客」而躍上新聞版面。除本案外，台北地檢署也獲報孔另趁家訪30多歲女病患時，涉強吻脖子與臉頰，還留下6000元(台幣，下同)現金，依性騷擾防治法起訴孔，案件在台北地院審理中。

檢方起訴指出，2021年4月中旬，一名女性前往孔繁錦位於三重的身心科診所看診，孔請護理師將她帶到其他診間休息，接著趁女子閉目養神時，把門鎖起，觸碰、親吻其臀部，女子閃躲並明確拒絕。孔繁錦卻將手伸進女子內褲強摸，不顧女子抗拒以手指性侵得逞。被害人因抵抗而撞倒後方的點滴架，發出劇烈聲響，孔才罷手、離開休息室。

受害人報警後，孔繁錦不斷傳訊道歉，卻在到案時否認犯罪，因女子內褲上驗出他的DNA，檢方認為事證明確，依法起訴。孔在一審審理時表示有對病患性騷擾，當時有摸她的腰部、親吻額頭，並在耳際說「妳好像瘦了」，但他的手指並沒有伸進陰道。

新北地院認為孔繁錦為了私慾，不尊重女性，犯後還矢口否認，更在審理時扭曲事實，且未與被害人和解、取得原諒，依強制性交罪處4年徒刑。孔繁錦上訴，表示對方要求500萬賠償，他覺得「太困難了」，他不承認犯罪。

孔繁錦承認說過「妳真的很美，每次都穿丁字褲嗎？我怎麼現在才發現」「是不是喜歡我」，與被害人說法相符。案發當日被害人內褲內層上緣微物有檢出與孔Y染色體DNA-STR型別相符的DNA-STR型別，高院認為這與被害人指述情節一樣，未採信孔的說詞而駁回上訴。

高院民事庭13日上午開庭，因為性侵案件，法院不公開審理，庭訊40分鐘結束。依民事訴訟法第420-1條規定，全案移付調解。

性騷擾 性侵 高院

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