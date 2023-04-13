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拒絕求婚、棄獎學金 美籍宣教士當千萬台人的英文老師

記者陳宛茜／台北即時報導
彭蒙惠現身「因愛啟程」舞台謝幕時，觀眾都起立鼓掌致敬，現場掌聲、歡呼聲不絕於耳。（ 圖：空中英語教室提供）
彭蒙惠現身「因愛啟程」舞台謝幕時，觀眾都起立鼓掌致敬，現場掌聲、歡呼聲不絕於耳。（ 圖：空中英語教室提供）

「台灣退出聯合國時，我在台灣；921大地震我也在台灣，我就是台灣人。」96歲的美籍宣教士彭蒙惠，創辦「空中英語教室」成為千萬名台灣人的英語老師。她20歲出頭就離別雙親，到烽火連天的中國，邊逃難邊傳教；國共戰爭之後輾轉來到台灣，為台灣割捨論及婚嫁的感情，選擇將一生奉獻給上帝。彭蒙惠的人生改編成音樂劇「因愛啟程」。

空中英語教室、天韻合唱團與全民大劇團合作製作「The Journey of Love因愛啟程」，以音樂劇呈現彭蒙惠的生命歷程，經歷2022年1月份台北場、10月台南場、11月花蓮場、2023年4月高雄場。96歲的彭老師每場必現身舞台謝幕，並中氣十足地吹奏小喇叭感謝現場嘉賓。

彭蒙惠(Doris Brougham)的中文名字是「蒙」主恩「惠」，英文名字的意思是「上帝的禮物」，她也果真成為神祝福華人的管道，影響了千萬人的生命。12歲時，彭蒙惠與上帝約定到中國傳福音，立志成為宣教士。熱愛音樂卻放棄人人稱羨的紐約音樂學院全額獎學金；才20歲出頭就離別雙親，到烽火連天的中國，邊逃難邊傳教。

國共戰爭之後，彭蒙惠輾轉來到台灣花蓮偏鄉服務原住民；為留在台灣割捨論及婚嫁的感情，選擇一生未婚奉獻給上帝。來自美國西雅圖的她在台灣落腳，一待70年，用英語與音樂，祝福台灣、連結世界。

彭蒙惠回憶剛來台灣的時候，資源、環境沒那麼好，很多美國顧問團，很多國際團來幫助台灣。彭老師發現台灣人因為語言不通無法跟國際人士溝通。因此彭老師決心開始推廣英語教育，協助台灣社會與國際接軌。她表示，自己是學音樂及兒童教育的，「但看到台灣人需要英文，所以我就教台灣人英文。」在台灣邁向工業化、國際化的過程中，彭蒙惠的英語教育功不可沒。

「心在哪裡，家就在哪裡，而我的心在這，台灣就是我的家。」彭蒙惠表示，跟隨上帝帶領我走的路，「看起來我捨棄了許多，可是我得到的，卻是超過我所能想像的，我這一生不後悔！」她在台灣服事70年，雖然沒有自己的孩子，卻成為很多人的母親，影響了許多人的生命。

「因愛啟程」呈現彭蒙惠的人生，男友羅以跟她求婚，希望一起回美國。彭蒙惠卻拒絕，因...
「因愛啟程」呈現彭蒙惠的人生，男友羅以跟她求婚，希望一起回美國。彭蒙惠卻拒絕，因為她已經跟耶穌有約了，要留在台灣傳福音。 （圖：空中英語教室提供）
年輕的彭蒙惠吹小號吸引原住民來聽福音。（圖：空中英語教室提供）
年輕的彭蒙惠吹小號吸引原住民來聽福音。（圖：空中英語教室提供）

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