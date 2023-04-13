我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨連續降溫 史指兩月新高

堅果有益健康 這兩種特別棒

評提名談話 小笠原欣幸：賴清德台灣定位有明確框架

中央社台北13日電
日本政治學者小笠原欣幸。 (本報資料照片)
日本政治學者小笠原欣幸。 (本報資料照片)

民進黨提名黨主席賴清德參選總統，賴清德會後談話提到台灣事實上已經是一個主權獨立國家，不必另行宣布獨立，沒有統獨問題。日本政治學者小笠原欣幸分析談話指出，賴清德對「台灣的定位」已有明確框架，接下來就是提出國內政策具體觀點，在藍營人選未明情況下，他已搶佔選戰先機。

小笠原欣幸昨天在臉書發文分析賴清德獲提名後的談話，他認為，賴清德再次強烈呼應蔡英文的務實路線。賴清德一向主張「不需要另外宣布獨立」，他12日的談話也維持同樣的基調。而在更深入檢視細節後，賴清德認為台灣「事實上已經是一個主權獨立的國家」，加上了「事實上」一詞。

小笠原欣幸表示，這正是他每年在課堂上講述的重點，透過加入「事實上」（de facto）的詞句以起到緩衝作用。在學術論文中，同樣若是描述「台灣是事實上的國家」也不會受到批評。反過來說，獨派則不想加入「事實上的」這個詞句。在這個問題上，可以看出賴清德非常謹慎。

對於賴清德提到「台灣社會並沒有統獨問題」，小笠原欣幸認為，這也是一個大膽的表態。獨派的人物並不想這麼論述。不過直接訴求支持「維持現狀」的台灣社會多數派，以強化反對統一的民意力量，是一個明智的選舉戰略。

小笠原欣幸指出，賴清德也完全沿用蔡英文的「中華民國台灣」概念。「結合理念相近的民主盟友」也是蔡政府的外交路線。賴清德談話中表示「在蔡英文的領導下」台灣的國際地位得到提升，這展現出他對蔡英文個人的高度尊重。

他進一步分析，如此一來，賴清德對於「台灣的定位」大框架已經明確下來，接著將再對國內政策陸續推出更具體的觀點。在避免貪腐和選民的厭倦感下，如何妥為說明繼續讓民進黨執政的意義與好處，將是賴清德的課題。

小笠原欣幸說，去年台灣縣市長選舉慘敗後，執政的民進黨支持率雖然一度下滑，但自1月賴清德副總統兼任黨主席以來，民進黨的支持已經反彈回升。3月的各家民調皆顯示，賴清德的支持率全面領先國民黨的潛在參選人，台灣的選舉觀察家們已經不再認為國民黨具備優勢。曾經盛行一時的「疑美論」可能也會因此逐漸消弭。

對於蔡英文和前總統馬英九日前出訪，小笠原欣幸認為，目前雖然尚無可靠的民調來了解蔡英文和馬英九出訪的影響性，但預料不至於改變3月時的競爭格局。以旁觀的立場來看，在國民黨仍然無法確定候選人之下，賴清德已經搶佔了總統選戰的先機。

小笠原欣幸在文章最後強調：「從明天開始，我將前往台灣進行深入的實地考察。」

賴清德 蔡英文 民進黨

上一則

中國禁航區27分鐘變6小時 台交通部：海上航行安全考量

延伸閱讀

率團訪台遭中國制裁 眾院外委會主席麥考爾：榮譽勳章

率團訪台遭中國制裁 眾院外委會主席麥考爾：榮譽勳章
2024大選 賴清德：台灣沒統獨 侯友宜： 隨時可上場

2024大選 賴清德：台灣沒統獨 侯友宜： 隨時可上場
新聞評論／鐵達尼號VS.潛水艇 賴侯宿命對決？

新聞評論／鐵達尼號VS.潛水艇 賴侯宿命對決？
小三風波 何志偉沒聽過 王世堅籲揪散播者

小三風波 何志偉沒聽過 王世堅籲揪散播者

熱門新聞

淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡。他上周剛參加電視政論節目錄影侃侃而談，令人難以想像如他遺書自訴因腦部病變，喪失智能。圖／本報資料照

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

2023-04-12 15:47
政大法律系教授廖元豪隨台前總統馬英九前總統訪中，卻腳踹當地警車惹議。(擷自微博)

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

2023-04-09 10:47
有網友上大考中心網站搜尋佳作，有考生在文中以「玉蘭花」帶出父親偷情、外遇的生命經驗，該文在網路掀起熱議。圖／取自大考中心網站

父親外遇被寫成學測作文佳作掀熱議 網：句句都是證據

2023-04-09 11:42
示意圖。（取材自ingimage）

台狼師讓2未成年懷孕、墮胎 同學面前上演「活春宮」下場出爐

2023-04-11 23:24
台駐美代表蕭美琴。（本報系資料照片）

反制「蔡麥會」 中國宣布對蕭美琴實施制裁

2023-04-06 20:42
日本搞笑藝人Mr Uekusa日前快閃台灣，在龍山寺、台北101前表演頭戴絲襪、頂玻璃杯的抽絲襪特技。（擷自Mr Uekusa臉書）

「裸體抽桌巾大叔」出沒台灣 絲襪套頭 百萬人爆笑朝聖

2023-04-11 15:13

超人氣

更多 >
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
辭職就能得4萬5000元 卻被快餐店員工拒絕

辭職就能得4萬5000元 卻被快餐店員工拒絕
根本「修行中的苦行僧」 基努李維特訓15周沒說話

根本「修行中的苦行僧」 基努李維特訓15周沒說話
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家