中國禁航區27分鐘變6小時 台交通部：海上航行安全考量

中國福建海事局發布航行警告，稱16日上午9時至下午3時東海部分水域範圍內可能有火箭殘骸墜落，禁止船隻駛入相關水域。圖／取自中國海事局官網

中國福建海事局今發布航行警告，稱當地時間16日上午9時至下午3時，東海部分水域範圍內可能有火箭殘骸墜落，禁止船隻駛入相關水域，被認為與昨天中方發布的「禁航區」時間不同調。交通部表示，中方兩單位時間不一致，經相關人士向中國福建海事單位查證及了解，研判應是基於火箭殘骸等對海上航行安全的考量，須時間予以排除。

中國原擬16日至19日在台灣以北空域畫設「禁航區」，交通部昨天表示經嚴正抗議已改為16日上午9時30分至57分，全程27分鐘；預計今晚9時發布飛航公告與航船布告，提醒可能經過禁航區的飛機與船舶注意並繞道。

不料，中國海事局網站今又發出航行警告，周日上午9時至下午3時，在26°05.58′N/123°20.52′E、25°42.30′N/122°55.50′E、26°32.94′N/121°57.06′E、26°56.40′N/122°22.08′E等四點連線海域內可能有火箭殘骸墜落，禁止駛入。

交通部表示，民航局4月12日下午接獲中國北京 飛航通告室發送服務電報(SVC0121/23)通知，於台北飛航情報區內的特定區域進行航太 活動，修訂活動時間為4月16日上午9時30分至57分。中國福建海事單位今12時47分公布活動時間為4月16日上午9時至下午3時，兩單位時間不一致，經相關人士向中國福建海事單位查證及了解後，研判應是基於火箭殘骸等對海上航行安全的考量，須時間予以排除。

交通部表示，民航局及航港局將於今天晚間9時發布飛航公告及航船布告周知海空運業者，避開中國進行航太活動區域，2局屆時將24小時監控周邊海空域動態，以維航行安全。