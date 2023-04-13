國民黨秘書長：侯友宜是第1階段共識 第2階段還有郭台銘

國民黨祕書長黃健庭。(記者劉宛琳／攝影)

國民黨 秘書長黃健庭13日上午在公開活動表示，現在黨內態勢非常明顯，「就是侯友宜 市長了」。他下午受訪澄清此說法，強調侯友宜是第一階段整合黨內的共識，鴻海創辦人郭台銘 是第二階段整合泛藍的共識，接下來還有第三階段要整合民眾黨等非綠陣營。黃也緩頰，「支持郭台銘的聲音也很多」。

黃健庭表示，國民黨的總統提名作業基本上可以分為三個階段。第一個階段是黨內整合、第二階段是泛藍整合，第三個階段是包括民眾黨等非綠陣營整合。他上午的意思是已經完成第一個階段的整合，在黨內可能的人選裡面，大家現在有共識就是侯友宜，最能代表國民黨黨內。

黃健庭接著表示，第二個階段就是整個泛藍陣營，包括中午他和國民黨文傳會主委洪孟楷去看了日前表態參選的監察院前院長王建煊。而郭台銘當然是藍營裡非常重要、非常有實力，也有很多支持者的可能人選，他當然也是國民黨考量的人選之一。

黃健庭說，第三個階段，國民黨則必須要去整合整個非綠陣營的朋友，這也是國民黨後續還要很努力去做的事情。黃表示，他早上也呼籲所有的支持者，在這個階段不要非誰不投，不管最後提名的是侯友宜還是郭台銘，都要團結一致才能來實踐政黨輪替的理念。

媒體詢問，下午受訪澄清，是不是因為郭台銘有反應？黃說，不是，「都是你們的反應才需要澄清」。

對於黨主席朱立倫是否已經準備好要提名誰，黃健庭說，現在就是照著這個步驟來走，他也說過了，不用考慮朱立倫，黨內共識的部分就是侯友宜，第二個階段就是郭台銘，最後還要來整合非綠，朱立倫的意思就是照著這樣的節奏，都整合好等待時機成熟再提名。

而郭台銘日前表達要參加徵召，近日是否支持的氛圍有持續往上？黃健庭說，這是國民黨要觀察的，郭在日本努力，國民黨一定要提名一位可以最能夠勝選的人選，要看這段時間社會氛圍，看大家最期待是誰最能勝選的是誰。

對於挺郭基層變多？黃健庭說，他必須講，支持郭台銘的聲音也很多，但侯友宜有他的基本實力，國民黨很樂見這兩位主要候選人越來越往上提升，希望最後兩位都能互相支持。至於柯文哲，黃說，該努力去進行的事情都可以去做。

不過，近日侯友宜民調持續下探，外界解讀再不徵召就是「卡侯」？黃則再呼籲沒有非誰不投，也沒有誰卡誰的問題，就這兩個人要選，國民黨看看誰最強，最後都要互相支持。

對於上午見王建煊，黃說，他主要是去說明國民黨的提名作業，也跟王提到第一段是黨內侯友宜最有共識，第二階段是郭台銘最有實力，王也認為這兩位是最好的人選，如果黨中央最後能無私公正選出一位來團結，王覺得是有機會的，他也期待最後不管國民黨提哪一位，王也能夠來支持。

媒體詢問，王建煊接受整合嗎？黃健庭說，王參選的動機本來就是來表達個人理念，王說他會繼續走自己要走的路，繼續表達自己的理念，國民黨都尊重也祝福。