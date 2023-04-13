國民黨總統人選定案？ 秘書長鬆口：黨內態勢就是侯友宜了

民進黨中執會12日正式提名黨主席賴清德參選總統，全黨將啟動選戰模式；新北市長侯友宜則列席國民黨中常會，賴、侯展現軍演布陣。(本報資料照片)

國民黨 秘書長黃健庭台北時間13日參加中華民國退休軍公教警消總會擴大理監事大會，懇請大家支持國民黨所提出總統候選人和立委候選人。他表示，現在黨內態勢非常明顯，「就是侯友宜 市長了」；他也說，不管今天是提名 鴻海創辦人郭台銘還是侯友宜，他們都表達願意支持對方，讓他很欣慰。

黃健庭表示，國民黨在立法院的席次距離過半還有一段路要走，這不是一件容易的事，尤其是長期沒有執政的艱困選區，要推出人選都有困難，因此黨中央一定會努力，號召非綠陣營一起團結。

大家關心總統提名的人選，朱立倫昨天講得非常清楚，提名是有步驟的，國民黨內要先整合。不過他也說，「基本上，國民黨黨內現在大概態勢也非常明顯，就是侯友宜市長了」，他說，侯友宜也算是表態了，實力也最堅強。

黃健庭說，但光靠國民黨本身沒辦法有把握打贏這場選戰，所以第二個階段就是要藉由泛藍陣營團結起來，而郭台銘是泛藍陣營重要的資產，各自都在做努力。他感到比較欣慰的是，不管是郭台銘還是侯友宜都好，他們都表達如果提名是對方，他們也都願意全力來支持。