國民黨總統人選定案？ 秘書長鬆口：黨內態勢就是侯友宜了
國民黨秘書長黃健庭台北時間13日參加中華民國退休軍公教警消總會擴大理監事大會，懇請大家支持國民黨所提出總統候選人和立委候選人。他表示，現在黨內態勢非常明顯，「就是侯友宜市長了」；他也說，不管今天是提名鴻海創辦人郭台銘還是侯友宜，他們都表達願意支持對方，讓他很欣慰。
黃健庭表示，國民黨在立法院的席次距離過半還有一段路要走，這不是一件容易的事，尤其是長期沒有執政的艱困選區，要推出人選都有困難，因此黨中央一定會努力，號召非綠陣營一起團結。
大家關心總統提名的人選，朱立倫昨天講得非常清楚，提名是有步驟的，國民黨內要先整合。不過他也說，「基本上，國民黨黨內現在大概態勢也非常明顯，就是侯友宜市長了」，他說，侯友宜也算是表態了，實力也最堅強。
黃健庭說，但光靠國民黨本身沒辦法有把握打贏這場選戰，所以第二個階段就是要藉由泛藍陣營團結起來，而郭台銘是泛藍陣營重要的資產，各自都在做努力。他感到比較欣慰的是，不管是郭台銘還是侯友宜都好，他們都表達如果提名是對方，他們也都願意全力來支持。
黃健庭表示，第三個階段就是爭取非綠陣營來支持，國民黨會持續來努力。黃說，國民黨沒有本錢分裂了，請大家支持國民黨提名的候選人；他也強調，國民黨最不需要「非誰不可」的這種說法，會分化團結，黨主席朱立倫已經多次表達無私無我，表態不選，在現場的國民黨立委王鴻薇也附和此說法。
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