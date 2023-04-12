中國發動貿易壁壘調查 分析：對蔡麥會再表憤怒

中國商務部12日發布公告，將就台灣對陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查，涉及2455項商品，由於台灣本土有生產的農產品多數未開放，若被迫開放，將可能受衝擊，圖為雲林農民分裝蒜頭。記者黃仲裕／攝影

中國商務部 12日宣布就台灣對中國貿易限制措施進行貿易壁壘調查。學者分析，這個時間點拋出雙邊對等貿易要求，是北京 對總統蔡英文在美會晤眾議院議長麥卡錫 不滿的表態之一。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠12日接受中央社採訪表示，北京對於台灣友好美國的跳腳表現，除了展現在軍演威嚇上，大多也會伴隨經貿施壓。

他說，時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台前，中國先祭出一波台灣食品禁輸令，後又有圍台軍演；推估北京在這個時間點發動台灣貿易壁壘調查，用意在於表達對台灣總統蔡英文會晤麥卡錫（Kevin McCarthy）的不滿。

張弘遠指出，台灣在2002年加入世界貿易組織（WTO），為了產業保護仍有保留一些產品項目，這次貿易壁壘調查點名了農產品、紡織品等，這些都是台灣相對弱勢產業，在彼時特殊時空環境下，這些產業獲得「政治體諒」，中國未要求對等貿易。

「以前的體諒，現在叫做貿易」，張弘遠說，過去兩岸關係特殊性有了貿易特殊性。現在大環境不同了，對方重新要求雙邊對等貿易，對於貿易障礙提出談判。北京這個舉動算是「一舉兩得」，可取得國內民族主義情緒支持，另也為疲軟經濟找到出口貿易設法擴張的方向。

中央大學經濟學系教授邱俊榮告訴中央社，兩岸經貿不是現在才開始，挑在這個時間點宣布對台灣發動貿易壁壘調查，意義大概等同軍演；另也不排除試圖影響台灣總統大選，「這個調查的政治意涵較經貿意涵來得大」。

邱俊榮表示，台灣政府相當遵守WTO規範，本土產品、產業受到實質損害時確實可以運用一些措施去因應；以台灣相對弱勢產業毛巾來說，對於中國毛巾進口來台課徵反傾銷稅，這是可使用的措施。

邱俊榮認為，對岸動輒祭出類似干擾，顯示中國市場有高度不確定性，這反而給了台灣產業積極拓展其他市場的動機，避免過度依賴中國的風險。

中國商務部官網12日刊載「商務部關於就台灣對中國貿易限制措施進行貿易壁壘調查」公告。內容指出，自公告發布日起，調查台灣地區制定並正在實施的禁止進口中國產品的相關措施，涉及2455項產品，主要包括農產品、五礦化工產品、紡織品等。