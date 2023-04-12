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解放軍操演告段落 台國防部：譴責中軍機艦仍續擾台海

記者洪哲政／台北即時報導
解放軍宣告「聯合利劍」對台戰備警巡操演告一段落，台灣國軍宣布因應作為。圖／台國防部
解放軍宣告「聯合利劍」對台戰備警巡操演告一段落，台灣國軍宣布因應作為。圖／台國防部

解放軍宣告「聯合利劍」對台戰備警巡操演告一段落，台灣國防部今天公布解放軍在台海周邊演習概況，國防部發言人孫立方表示，解放軍演習雖宣稱告一段落，但日來仍有解放軍機艦在台海周邊區域作騷擾的動作，國防部對這種破壞區域和平穩定，蓄意威懾及挑釁的動作，表達譴責。國防部作計室次長李天龍表示，台灣國軍自蔡英文總統出訪專機離台的3月28日起，就成立應變中心。

國防部今天舉行記者會，孫立方表示，解放軍演習雖宣稱告一段落，但日來仍有解放軍機艦在台海周邊區域作騷擾的動作，國防部對這種破壞區域和平穩定，蓄意威懾及挑釁的動作，表達譴責，演習期間為使國內外社會了解國軍掌握操演全般動態，主導認知戰場，反制錯假訊息，國防部每日運抈新聞稿、圖片、影、社群媒體等方式，真實呈現全體官兵冷靜沉著狀況，以訓練為著眼的態度，來應對敵情。孫立方表示，國軍最基本的訓練，是要守護民主、國土，有能力、有決心與信心達成目標。

國防部情報次長室次長顏有賢中將也說明，4月8日8時20分開始，中共東部戰區宣布4月8至10日在台灣周邊海空域實施「聯合利劍」演習及環台戰備警巡。9時30分起，解放軍無人機、空中預警機、殲擊機等各型機71架次及作戰艦9艘於台灣周邊海空域實施大兵力軍事襲擾；而月9日5時55分起，無人機、預警機、殲擊機、艦載機、轟炸機等各型機70架次及作戰艦11艘續於台灣周邊海空域實施聯合軍事威懾。

顏有賢指出，10日5時41分起，解放軍無人機、預警機、殲擊機及艦載機等各型機91架次及作戰艦12艘續於台灣周邊海空域實施聯合封控作為。

國防部作計室次長李天龍中將則表示，面對解放軍舉措，國軍3月28日即總統專機出訪前一天，即成立應變中心，國防部及各戰略單位結合戰情機制開設應變中心，嚴密監控海、空動態，指揮戰備部隊應變制變，國軍提升戰備等級，國軍自4月8日8時起，提升為「加強戒備」，正、副主官不可同時離營（防區）；戰備應處作為，依「守中線、守領海、守主權」指導，按突發狀況處置規定適切派遣海空兵力及陸基防空、制海飛彈部隊，在海巡艦艇協防下，應對進入應變區的解放軍機艦。

台灣國防部公布解放軍對台操演概況。圖／台國防部
台灣國防部公布解放軍對台操演概況。圖／台國防部

國防部 解放軍 社群媒體

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