衛報：台灣黑熊痛扁小熊維尼臂章 成熱賣商品

台灣國防部 9日披露軍機起飛前檢查照片，其中飛官臂章上台灣黑熊痛揍小熊維尼的圖樣引發關注。英國「衛報」今天報導，台灣民眾爭相搶購這款臂章，以對中國軍演表達不滿與抗議。

台灣總統蔡英文 上週過境美國，會晤聯邦眾議院議長麥卡錫 （Kevin McCarthy）。蔡英文總統返國後，中國解放軍東部戰區8日上午宣布按計畫執行為期3天的演習。

為了守護台灣海空防安全，國軍防空、飛彈、飛行、艦艇等各級部隊嚴陣以待。根據國防部披露的照片，一名IDF經國號戰機飛官與機工長共同執行飛行前360度檢查，但仔細放大飛官左手臂所配戴臂章樣式，則顯示一隻台灣黑熊正在痛扁小熊維尼。

衛報（The Guardian）報導，設計臂章圖案的徐福佑表示，這款臂章自去年以來一直在他的店內公開販售，不過8日軍聞社發布飛官配戴臂章檢查戰機的照片後，訂單數量明顯激增。

小熊維尼在中國長期遭到查禁，因為有網友用這個卡通角色來影射中國國家主席習近平；瀕臨絕種的台灣黑熊則被視為台灣的象徵。

徐福佑說，「我想透過設計這款臂章，來提高國軍士氣。」他也透露，訂購臂章的顧客包括軍官和一般民眾。

台灣駐美代表處今天在推特轉貼臂章照片，並寫道：「哪裡可以購買這個臂章！保證暢銷！」 。

台灣空軍告訴路透，雖然當局並未「特別鼓勵」空軍弟兄佩戴非公發臂章，但軍方對任何能提高士氣的做法皆會「抱持開放態度」。