吳釗燮：中國似乎幻想有能力短時間輕取台灣

台外交部長吳釗燮。記者林伯東／攝影

中國近日對台軍演，台外交部長吳釗燮接受外媒專訪表示，中國出動的機艦均相當接近台灣，任何意外都可能爆發兩岸無法控制的戰爭，中國似乎幻想有能力在短時間內輕取台灣，因此台灣須強化自我防衛能力。

台外交部晚間表示，吳釗燮接受美國福斯新聞（Fox News）專訪，訪談內容昨天已刊播。

針對中國近日對台軍演，吳釗燮表示，中國出動的軍機及艦艇均相當接近台灣，任何意外都可能爆發兩岸無法控制的戰爭，如果其他國家介入，則可能引發大規模軍事衝突；而中國似乎幻想有能力在短時間內輕取台灣，因此台灣必須強化自我防衛能力，使中國在動武前三思將付出的代價，達到嚇阻中國侵台目的。

吳釗燮也提到，近期演習顯示，中國對台軍事威脅及外交攻擊正不斷增強，因此美國政府及國會持續支持台灣至關緊要，尤其這次美國國會展現強力支持，台灣深表感謝。

吳釗燮指出，固然美國的支持對防止兩岸發生戰爭非常重要，但保衛台灣是自己的責任，台灣不會仰賴美軍直接介入戰爭。台灣高度感謝美方持續提供防衛性武器，協助精進國軍訓練及強化不對稱戰力，以確保台灣具備自我防衛戰力。

吳釗燮也呼籲國際社會，應敦促北京 謹慎行事，並明白表示反對其片面改變台海現狀，以維護區域和平及穩定。