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譴責解放軍環台軍演 台朝野黨團共同聲明斥野蠻行為

記者蘇健忠／台北11日電
立法院朝野黨團11日在院會發表共同聲明，由立法院長游錫堃宣讀，針對中共解放軍東部戰區於本月8日至10日，在台灣北部、南部、東部海空域，進行為期3日的「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」，譴責中共升高區域情勢緊張，該共同聲明代表我國人民對中國軍演的嚴正抗議，並呼籲國際社會共同譴責中國當局的野蠻行為。(記者蘇健忠／攝影)
立法院朝野黨團11日在院會發表共同聲明，由立法院長游錫堃宣讀，針對中共解放軍東部戰區於本月8日至10日，在台灣北部、南部、東部海空域，進行為期3日的「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」，譴責中共升高區域情勢緊張，該共同聲明代表我國人民對中國軍演的嚴正抗議，並呼籲國際社會共同譴責中國當局的野蠻行為。(記者蘇健忠／攝影)

台灣立法院朝野黨團上午在院會發表共同聲明，由立法院長游錫堃宣讀，針對中共解放軍東部戰區於本月8日至10日，在台灣北部、南部、東部海空域，進行為期3日的「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」，譴責中共升高區域情勢緊張，該共同聲明代表我國人民對中國軍演的嚴正抗議，並呼籲國際社會共同譴責中國當局的野蠻行為。

共同聲明如下：

中國當局以總統蔡英文出訪邦交國及過境美國為藉口，在台灣周邊進行大規模軍演，破壞兩岸現狀，造成區域緊張情勢升高，嚴重破壞國際秩序，立法院代表台灣2300萬人民向中國當局表達嚴正譴責與抗議，並要求中國當局應立即停止對我國的武力恫嚇。

中華民國總統出訪友邦，過境美國，為多年來的外交慣例，並獲得國際社會的支持，從前總統李登輝、陳水扁、馬英九至蔡英文已經有51次，不因政黨輪替而改變，中國當局以軍事演習為手段，欲阻止我國元首外交，屢次傷害台灣人民感情，嚴重威脅區域的和平與安全，也違反聯合國憲章最基本的原則。

中華民國為主權獨立的國家，這是台灣海峽兩岸多年來的現狀與事實，台灣人民與政府有權與其他國家進行正常交往，並透過國際參與對國際社會作出貢獻，中國當局無權阻撓，亦無法改變台灣人民走向世界的堅強意志。

立法院感謝國際友邦長期關注台海和平及支持台灣走向國際，該共同聲明代表我國人民對中國軍演的嚴正抗議，並呼籲國際社會共同譴責中國當局的野蠻行為。

中華民國 蔡英文 中共

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