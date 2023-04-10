麥考爾稱中國可能影響明年選舉 不動武即控制台灣

聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾今天表示，台灣明年1月舉行選舉，中國可能「不費一槍一彈」，藉影響選舉即可控制台灣。圖為麥考爾7日在台灣立法院發表談話。路透

聯邦眾議院 外交委員會主席麥考爾今天表示，台灣明年1月舉行選舉，中國可能「不費一槍一彈」，藉影響選舉即可控制台灣。

根據國會山莊報（The Hill）報導，德州共和黨籍聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）今天告訴國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）主持人陶德（Chuck Todd）：「現在兩個不同政黨有場政治辯論。一黨想和中國會談。蔡英文 總統的政黨則不想成為中國的一部分。」

麥考爾表示，他認為明年1月的選舉極為重要，因為他相信中國將試圖影響這場大選，不費一槍一彈接管台灣。

麥考爾上週率眾院代表團訪問日本、韓國和台灣。在此之前，聯邦眾議院議長麥卡錫 （Kevin McCarthy）在加州和蔡英文會晤。麥卡錫表示，這次的會面為世界帶來更大的和平穩定。中國強烈反對這次的會面，並揚言升高台海緊張。

報導中表示，前總統馬英九3月底抵達中國展開為期12天訪問，這個時間點可能是針對蔡麥會進行的安排。

麥考爾說，他率領的代表團今天和蔡英文會談，留意到她所屬的政黨不想成為中國的一部分。他說，香港發生的事件和俄羅斯入侵烏克蘭讓台灣人「怵目驚心」，並表示台灣的民眾「非常緊張」。

報導說，麥考爾從台灣接受「會晤新聞界」節目的訪問時還表示，在假設中國入侵的情境下，台灣的防禦實力「還不到應有的水準」。

「他們還不到應有水準，倘若要具備確保和平所需的威懾力，我們必須把這些武器運到台灣。」