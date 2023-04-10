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蔡英文：中國軍演造成區域不穩定 感謝國軍守護台灣

中央社／台北10日電
蔡英文：中國軍演造成區域不穩定。（中央社）
蔡英文：中國軍演造成區域不穩定。（中央社）

中華民國總統蔡英文深夜透過臉書發文指出，身為總統，她代表國家走向世界，無論出訪友邦、過境美國，和國際友人交流，不只是行之有年，更是台灣人民的共同期待。然而，中國卻藉此發動軍事演習，造成台灣與區域的不穩定，這不是一個區域內大國的負責任態度。

她說，要感謝全體國軍和海巡人員，在這段期間，憑著高度的專業和使命感，沉著冷靜守護領海、領空，大家都辛苦了。國安團隊即時與各方保持最好聯繫，縝密掌握、研判情勢，和國軍一體，攜手守護國家安全，也非常辛勞。

蔡英文指出，這段期間，有些人或許是刻意誤導，或許是對國安系統運作不夠熟悉，讓有一些不正確資訊被散播。但她要強調，在面對各項侵擾行動，或者面對認知操作，國軍與國安團隊都充分合作、即時協力，讓各項國家安全的工作都能確實到位。堅守崗位的各級指揮官，若有必要，則隨時透過保密視訊溝通討論。

她說，這段期間的各項軍事應處，她也充分授權國防部長依照軍事專業應對，部長也隨時向她報告。

蔡英文說，此時此刻，軍民一體、團結一致，不受錯假訊息誤導，共同守護民主台灣是首要之務。雖然中國的軍演告一段落，國軍和國安團隊仍會持續堅守崗位，捍衛國家，請民眾放心，也請再一次為第一線堅守崗位、守護家園的國軍加油。

蔡英文 中華民國 國防部

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