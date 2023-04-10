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解放軍演升高區域情勢緊張 台朝野黨團明發共同聲明譴責

記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

台灣總統蔡英文上周會晤眾議院議長麥卡錫，中國解放軍隨即在台海周邊發動軍事演習，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，立法院朝野黨團明天將會發表共同聲明表達嚴正抗議，並且譴責中國升高區域情勢緊張。

中國近期對台灣發動軍事演習，中國解放軍東部戰區官方微博前天發布消息指出，解放軍自4月8日起至10日將按照計畫「在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」。

柯建銘晚間受訪時表示，對於中國升高區域緊張情勢，立法院朝野黨團已經初步達成共識，預計會在明天的院會發表共同聲明，譴責中國在台海周邊進行軍事演習，不過細部內容仍然有待討論，這項聲明具有正當性。

柯建銘指出，立法院這個會期有很多法案要處理，包括中華民國112年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分（國營事業預算案），還有很多部會的預算解凍案，重大議案則有農委會、交通部、經濟部、內政部等組織改造法案，這些都是優先法案。

柯建銘說，立法院的法定會期將在5月底結束，現在各委員會都有很多重大法案，已經付委的法案要盡快審查，因為如果沒有在4月底前排審，扣除掉1個月的協商冷凍期，這個會期勢必就要延會或召開臨時會。

柯建銘也說，立法院長游錫堃今天下午已經發出開會通知，立法院預計在4月12日召集黨團協商，研商112年度國營事業預算案、道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，以及憲法訴訟法部分條文修正草案。

預算 解放軍 中華民國

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