我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「滾滾紅塵」余老闆 港星吳耀漢逝世 享壽83歲

川普庭訊變廣告噱頭 黨內支持度領先

環時：「台獨政治場所」將是解放軍攻台首要目標

記者陳政錄／即時報導
解放軍東部戰區，9日發布對台模擬打擊的示意動畫。（取材自東部戰區微博）
解放軍東部戰區，9日發布對台模擬打擊的示意動畫。（取材自東部戰區微博）

解放軍8至10日展開為期三天的「環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」，東部戰區火箭軍更進行對「台島關鍵目標」模擬打擊。對此，中國大陸鷹派黨媒《環球時報》直言，此次解放軍軍事行動實現了「四大突破」，並引述軍事專家分析稱，所謂「關鍵目標」，可能是重要軍事設施，也可能是「台獨」重要政治場所。

《環球時報》報導，從中國官媒央視、解放軍東部戰區發布訊息顯示，此次中國軍事行動出現四大突破，首先，解放軍從先前的「火力圍島」發展到「兵力圍島、火力模擬上島」，顯示解放軍對台實戰準備漸趨深入。

其次，央視發布訊息稱，解放軍多軍兵種部隊對「台島」及周邊海域關鍵目標實施模擬聯合精確打擊。東部戰區9日發布的「聯合精確打擊模擬動畫」中，也展示中國陸、海、空及火箭軍等任務部隊從不同方位，對台灣進行的模擬攻擊示意圖。

對此，《環球時報》報導引述中國軍事分析人士表示，這表明此次軍事行動中，模擬聯合火力打擊直指台灣島。尤其官方表述中將「台島關鍵目標」作為打擊對象，前所未有。分析還稱，這些目標可能是重要軍事設施，也可能是「台獨」重要政治場所，表明解放軍實戰準備正在走向實案實景。

第三，報導稱此次軍事行動中實施了模擬「圍殲」台軍海上艦艇。中國軍事分析人士說，對解放軍來說，空海一體火力對水面目標的突防，把握是非常大的。

第四，中共黨媒報導稱，此次軍事行動在訊息發布上，呈現出「新視覺」的特點，包括東部戰區發布「台島上空的聲音」短影音，製作的模擬聯合打擊的動畫演示也火力齊開。

解放軍 中共

上一則

馬英九講台灣總統 大陸能接受？馬營：有密切溝通

延伸閱讀

解放軍報警告：過分依賴美國 將讓台灣離危險越來越近

解放軍報警告：過分依賴美國 將讓台灣離危險越來越近
台灣黑熊痛擊「小熊維尼」 台飛官戰備臂章很有梗

台灣黑熊痛擊「小熊維尼」 台飛官戰備臂章很有梗
距離5海里 央視曝目視台灣「宜陽艦」畫面

距離5海里 央視曝目視台灣「宜陽艦」畫面
中共解放軍環台軍演 機艦越中線 台譴責「破壞和平」

中共解放軍環台軍演 機艦越中線 台譴責「破壞和平」

熱門新聞

政大法律系教授廖元豪隨台前總統馬英九前總統訪中，卻腳踹當地警車惹議。(擷自微博)

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

2023-04-09 10:47
台灣一名王姓女子在老公工作隨身碟發現多段性愛影片，女主角還是她曾經的頂頭上司，氣得求償100萬元台幣，法院最後判賠女上司要賠30萬台幣。示意圖。（記者張議晨／攝影）

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

2023-04-02 03:55
有網友上大考中心網站搜尋佳作，有考生在文中以「玉蘭花」帶出父親偷情、外遇的生命經驗，該文在網路掀起熱議。圖／取自大考中心網站

父親外遇被寫成學測作文佳作掀熱議 網：句句都是證據

2023-04-09 11:42
台駐美代表蕭美琴。（本報系資料照片）

反制「蔡麥會」 中國宣布對蕭美琴實施制裁

2023-04-06 20:42
馬英九大陸行受關注，專家揭大陸要達到「兩目的」。（馬英九辦公室提供）

馬英九大陸行受關注 專家揭大陸要達到「兩目的」

2023-04-04 08:33
馬英九十分仔細地聽三峽博物館人員的講解巴人文化。（記者賴錦宏/攝影）

「擦得太乾淨了」馬英九參觀重慶三峽博物館 頭撞上陳列室玻璃

2023-04-03 05:57

超人氣

更多 >
李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了
影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案