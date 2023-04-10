環時：「台獨政治場所」將是解放軍攻台首要目標

解放軍東部戰區，9日發布對台模擬打擊的示意動畫。（取材自東部戰區微博）

解放軍 8至10日展開為期三天的「環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」，東部戰區火箭軍更進行對「台島關鍵目標」模擬打擊。對此，中國大陸鷹派黨媒《環球時報》直言，此次解放軍軍事行動實現了「四大突破」，並引述軍事專家分析稱，所謂「關鍵目標」，可能是重要軍事設施，也可能是「台獨」重要政治場所。

《環球時報》報導，從中國官媒央視、解放軍東部戰區發布訊息顯示，此次中國軍事行動出現四大突破，首先，解放軍從先前的「火力圍島」發展到「兵力圍島、火力模擬上島」，顯示解放軍對台實戰準備漸趨深入。

其次，央視發布訊息稱，解放軍多軍兵種部隊對「台島」及周邊海域關鍵目標實施模擬聯合精確打擊。東部戰區9日發布的「聯合精確打擊模擬動畫」中，也展示中國陸、海、空及火箭軍等任務部隊從不同方位，對台灣進行的模擬攻擊示意圖。

對此，《環球時報》報導引述中國軍事分析人士表示，這表明此次軍事行動中，模擬聯合火力打擊直指台灣島。尤其官方表述中將「台島關鍵目標」作為打擊對象，前所未有。分析還稱，這些目標可能是重要軍事設施，也可能是「台獨」重要政治場所，表明解放軍實戰準備正在走向實案實景。

第三，報導稱此次軍事行動中實施了模擬「圍殲」台軍海上艦艇。中國軍事分析人士說，對解放軍來說，空海一體火力對水面目標的突防，把握是非常大的。

第四，中共 黨媒報導稱，此次軍事行動在訊息發布上，呈現出「新視覺」的特點，包括東部戰區發布「台島上空的聲音」短影音，製作的模擬聯合打擊的動畫演示也火力齊開。