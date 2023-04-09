擴大「紅色沙灘」 台灣國軍模擬共軍登陸

台灣國軍整備。(路透)

台灣國軍5月起，將擴大在中國解放軍 可能對台兩棲登陸的7到8處「紅色沙灘」，實施試登與戰備攻防檢驗，區域包括中樞防務重鎮的淡水河口與沙崙、挖子尾海灘；這是台灣國軍20餘年來首度針對可登陸沙灘實施全面性、大規模戰備體檢，藉由實兵推演測知共軍 可能登陸路徑、更新兵推參數，同時驗證各作戰區反登陸防務，作為陸岸兵力調整與新型反制武器部署參據。

台海軍司令部今表示，海軍依國防部 「處處皆戰場、時時做訓練」指導，貫徹戰訓本務與戰備整備工作，建構可恃戰力捍衛國家安全，海軍各項戰演訓任務均依年度訓練流路執行。

海軍151艦隊3月間由中和級戰車登陸艦與海軍陸戰隊、陸車特戰部隊擔任攻擊軍，自海上泊地派遣AAV7兩棲登陸突擊車擔任紅軍，在桃園竹圍沙灘實施小股實兵登陸，對陸岸防衛軍實施攻防，期間海軍同時出動銳鳶無人機自台北港、桃園升空模擬空偵敵情，順利完成戰備推演。

本月12日起，規畫在台東知本海岸沙灘實施相同攻防演練。