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跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」政大教授道歉

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跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

記者王寓中／台北即時報導
政大法律系教授廖元豪隨台前總統馬英九前總統訪中，卻腳踹當地警車惹議。(擷自微博)
政大法律系教授廖元豪隨台前總統馬英九前總統訪中，卻腳踹當地警車惹議。(擷自微博)

前總統馬英九中國大陸行團員、政大法律系教授廖元豪，8日在臉書發文，貼出他在上海浦東機場的一系列4張照片，只見他對著機場內的一輛警車，帥氣作勢出腳踹踢，然後發文註明「對著公安的警車『反攻大陸』，拍照後才發現裡面有人」，結果此文及照片迅速在網路上瘋傳。

「四叉貓」劉宇轉傳此文說，廖元豪照片被小粉紅出征，還轉貼到微博炎上，逼得廖元豪刪文。

刪文後的廖元豪今天在臉書進一步表示，昨天他在Facebook與Instagram上貼了幾張於上海機場假裝踢中國大陸警察車輛，還自以為俏皮地加上「反攻大陸」的照片。就此行為，他反省之後，在此誠摯地向車內的警察人員，一路走來保護與接待大陸朋友，以及因這幾張照片感到冒犯的朋友們致歉。

廖元豪表示，或許是這些天來太開心，與陪伴、保護的治安人員們也都相處愉快，所以返老還童，作了個很不莊重的行動。這是屁孩的行為，的確不適合。

他說，想想，即使在台灣、美國等地的警察單位，這樣做也是對認真維護人民安全的執法人員不敬的吧。

政大法律系教授廖元豪腳踹當地警車的貼文已被他刪除。(擷自臉書)
政大法律系教授廖元豪腳踹當地警車的貼文已被他刪除。(擷自臉書)

廖元豪表示，多年來，他一直期待兩岸友善相處。對於中國大陸赴台的學生、移民，也投入許多心力關注與協助維權。每次到中國大陸學術交流，更是享受了一場場學術與人情的饗宴。馬前總統這次帶團到中國大陸的祭祖、尋根之旅，全體成員更是懷著對兩岸土地與人民的熱愛而來。還請中國大陸與台灣的朋友，不要因為這件貼文事件，反而增加不必要的對立。他作為一個學者教授，更不該學小孩淘氣裝可愛。

廖元豪說，就此而言，他會深切反省。尤其兩岸相處，貴在相互體諒。希望中國大陸朋友多體諒台灣人的情緒，同時他也該更加理解中國大陸朋友對這幾張照片的被冒犯感。

政大法律系教授廖元豪隨台前總統馬英九前總統訪問中國大陸，不料因他個人行為引發爭議...
政大法律系教授廖元豪隨台前總統馬英九前總統訪問中國大陸，不料因他個人行為引發爭議。(圖／取自廖元豪臉書)

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