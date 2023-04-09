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麥考爾提台灣引進星鏈系統 綠委證實台有自製能力

記者林銘翰／台北即時報導
太空探索科技公司（SpaceX）發射54顆星鏈衛星。（美聯社）
太空探索科技公司（SpaceX）發射54顆星鏈衛星。（美聯社）

眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）近日率團訪台，民進黨立委王定宇今天透露，台美雙方有談到可以合作發展星鏈系統，台灣這幾年確實有投入資源跟計畫在發展低軌道衛星，「從衛星到接收端的部分，台灣幾乎都可以自製」，因此面對這個價值10兆元（約3289億美元）以上的產業，台灣不僅不會缺席，而且應該積極參與。

彭博社（Bloomberg News）昨天報導，麥考爾和共和黨籍聯邦眾議員希爾（French Hill）表示，對於台灣引進太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）的「星鏈」（Starlink）系統一事，這是他們到台灣與蔡英文總統商討的「建設性要點」之一。

王定宇今天透過影片向媒體說明，麥考爾跟相關安全的委員來到台灣交流，他們在行程中當中特別提到，台灣跟美國應該可以合作，發展類似馬斯克的星鏈系統，而這也就是所謂的低軌道衛星。

王定宇說，台灣不管在國防部或者過去的科技部，還有現在的數位部及太空中心，這幾年確實有投入相當的資源跟計畫在發展低軌道衛星，而台灣本身在這個產業上，從衛星到接收端的部分，有很多重要的零組件、晶片與半導體等，「其實台灣都有能力，幾乎都可以台灣自製」。

王定宇說明，低軌道衛星除了可以在日常生活協助通訊發展，未來如果面對戰時的威脅，特別是海底電纜被切斷，或者像是俄羅斯進攻烏克蘭這樣的情形，低軌道衛星可以維持國家的通訊傳輸的品質，「平時很方便，遇到危險的時候，這是非常重要的生存能力」。

王定宇透露，就他這幾年在立法院外交及國防委員會的了解，蔡英文政府已經投入相當的心力跟計畫，然而就目前進行到什麼程度，自己沒有辦法揭露太機密的部分，不過台灣在低軌道衛星以及地面接收端的部分，確實有能力達成相當比例的自製與技術層次。

王定宇還說，台灣過去可能是這個產業供應鏈的供應商，但是未來要建構屬於自己的低軌道衛星跟接收站，因此在2022年開始開放商用執照的申請，政府非常注重低軌道衛星的部分，未來對於國家安全、國防應用以及平常商務與生活上的運用，這個價值10兆以上的產業，台灣不僅不會缺席，而且應該積極參與。

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